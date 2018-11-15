Zeka Gücü'nün yeni durağı Rize'deki Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi oldu

Türkiye'nin Eğitim 2023 Hedefleri'ne destek veren Turkcell, Anadolu'daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü Zeka Gücü çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi'nin son durağı 'Rize' oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu'nun yol haritasına Turkcell Zeka Gücü projesiyle destek veriyor. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü'nün son durağı Rize oldu. Turkcell, Rize'de, Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) özel bir Teknoloji Laboratuvarı oluşturdu. Turkcell'in Engelsiz Eğitim Programı kapsamında ayrıca, Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki engelli öğrenciler için Müzik Atölyesi kuruldu.

"Genç yıldızlara ve Türkiye'nin geleceğine yatırıma devam ediyoruz"

Anadolu'da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye'nin geleceğine şekil verecek binlerce Aziz Sancar olduğunu vurgulayan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, "Ordu'dan sonra Karadeniz'in bir başka güzel şehri olan Rizemizde de genç yıldızlara ve Türkiye'nin geleceğine yatırıma devam ediyoruz. Zeka Gücü projesiyle yola çıktığımızda hedefimiz 3 yılda 10 bin çocuktu. Bugün geldiğimiz noktada bu sayıyı üçe katladık. Yılsonunda bu projeyle 30 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi Endüstri 4.0'da bir üst lige çıkaracak ‘Yerli ve Milli Yapay Zeka'yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde de bu amaçla insana yatırımımızı hızla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bizleri gelecekte temsil edecek bu öğrencilerimiz ile dünyada yapay zekâ ve kodlama alanlarında üretici konumunda bir ülke olacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'den önemli ziyaret

Turkcell tarafından Anadolu'nun yeni Aziz Sancar'larının yetiştirmek için hayata geçirilen Zeka Gücü projesinin en önemli destekçilerinden biri olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de okulda eğitim gören öğrencileri Zeka Gücü Bilim Sınıfı'nda ziyaret etti. Kendisi de Rizeli olan İbrahim Er, özel yetenekli çocukların projelerini yerinde inceledi. Er; "Zeka Gücü sınıflarımız Türkiye'nin tüketen değil üreten gücünü yetiştiriyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için bu sınıflarda eğitim gören özel yetenekli çocuklarımızın bu imkanı bulması çok önemli. Bizim gibi sorumluluk sahibi yöneticiler için bu çocuklara bu imkanı sunmak bizim için çok büyük bir görevdir. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri Turkcell'e teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni nesil eğitimlerde neler var?

Zeka Gücü ile Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu, 4 bin 500'den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda BİLSEM'lerde okuyan 21 bin 500'den fazla öğrenciye maker ve kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi. Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki üreticiliği ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de 'Maker Hareketi' (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Hedef 50 bin öğrenciye ulaşmak

Yeni dönemde Zeka Gücü Projesi'nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye'deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği arduino, scratch, uzay bilimleri, robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, internet sitesi üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Proje ile hedef üç yıl içinde 50 bin öğrenciye ulaşmak.