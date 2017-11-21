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21 Kasım 2017 12:40

Zekâi Dede Efendi konserle anılacak

Eyüpsultan Mûsıkî Vakfı ve Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Klasik Türk musikisi tarihinde iz bırakan Zekâi Dede Efendi anısına anma konseri düzenleyecek.

Zekâi Dede Efendi konserle anılacak

21 Kasım 2017 12:40


Eyüpsultan’ın tarihi dokusu, kültürel birikimi ve dokunun muhafazası üzerine önemli çalışmalar yürüten Başkan Remzi Aydın, Eyüpsultanla özdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat dallarına da ayrıca önem veriyor. Klasik Türk musikisi tarihine adını yazdıran Zekâi Dede Efendi için Eyüpsultan Belediyesi tarafından anma konseri düzenlenecek. Konser, 23 Kasım Perşembe günü saat 20:00’da Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.


Eyüpsultan sevdalısı olan,Eyüp Musiki Vakfı Başkanı ve Şair Nihat İncekara’nın hazırladığı programda Rıfat Çalışkan ve Sinem Sevindik solistlik yapacak.



Zekai Dede Efendi kimdir?


Zekâi Dede Efendi, 1825’te Eyüp’te Cedit Ali Paşa mahallesinde doğdu.


Babası camii imamı hafız Süleyman efendi, annesi Zineti Hanım’dır. Lalizade Seyyid Abdülbaki Efendi İbtidai Mektebinde ilk eğitimini alan Zekai, amcası hafız İbrahim Zühdi Efendi’den Kur’an ve hafızlık, babasından da hat sanatını öğrendi.


Zekai Dede Hafız olduktan sonra, Arapça ve mantık dersleri de alan Zekai, Eyyubi Şahinbeyzade Mehmet Bey ve Hammamzade İsmail Dede Efendi’den musiki dersleri aldı, meşke katıldı.


Musiki konusunda kendini yetiştirirken, bir taraftan da Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa’nın Eyüp’teki konağında musiki hocalığına başladı. 1845’te Mustafa Fazıl Paşa ile birlikte Mısır’a giderek, 1858’e kadar orada kaldı.


Paşa ile birlikte İstanbul’ dönen Zekai, babasının ölümü üzerine (1864), onun yerine imamlığa ve hat muallimi olarak da mektepte görev yapmaya başladı. Bunlarla birlikte Yenikapı Mevlevihanesine devam ederek, 1868’de Mevlevi oldu. Yanından hiç ayrılmadığı Mustafa Fazıl Paşa’nın ölümünden sonra başladığı Daruşşafaka Mektebimdeki musiki hocalığı ve 1885’te getirildiği Bahariye Mevlevihanesi kudümzenbaşılık görevini ölümüne kadar sürdürdü. Dedelik ünvanı da verilen Zekâi Dede, 1897’de vefat etti.




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