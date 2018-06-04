Zeliha Ağrıs’tan bronz madalya

Seri Müsabakaları’nda bronz madalya kazandı.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen, Grand Prix 1. Seri Müsabakaları’nda 51 ülkeden 253 davet alan sporcu mücadele etti. Türkiye’nin 7’si bayan 4’ü erkek 11 sporcuyla mücadele ettiği organizasyonda 49 kiloda mücadele eden Zeliha Ağrıs, bronz madalyanın sahibi oldu. Genç tekvandocu bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, başarısından dolayı Zeliha Ağrıs’ı ve milli takım antrenörlerini kutladı.