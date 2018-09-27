Zeljko Obradovic: “Panathinaikos'a bu turnuvaya bizi davet etmiş olmalarından ötürü teşekkür ederim”

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos eski Başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına organize edilen turnuva öncesi, “Fenerbahçe adına Panathinaikos'a bu turnuvaya bizi davet etmiş olmalarından ötürü teşekkür ederim” dedi.

Haziran ayında vefat eden eski Panathinaikos Başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına organize edilen özel turnuvanın basın toplantısı, takımların başantrenörleri ve kaptanlarının katılımıyla düzenlendi. Bu basın toplantısında Fenerbahçe'yi Zeljko Obradovic ve Melih Mahmutoğlu temsil etti.

Yaklaşık kırk dakika süren basın toplantısında görüşlerini belirten Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “İlk olarak, kulübüm Fenerbahçe adına Panathinaikos'a bu turnuvaya bizi davet etmiş olmalarından ötürü teşekkür ederim. Bu kişisel olarak benim için çok özel bir an. Çünkü burada Pavlos Giannakopoulos ve ailesiyle 13 yıl beraber çalıştım. Pavlos Giannakopoulos'un Panathinaikos'a ve Avrupa basketboluna katkısı herkes tarafından biliniyor. Kalbimin en derinliklerinden gelecek şekilde söylemek isterim ki Giannakopoulos ile olan ilişkim bana çok önemli şeyler öğretti. Onunla yaşamlarımız ve tecrübeleri hakkında konuştuğumuz bazı anları asla unutmayacağım. Bu konuşmalarda öğrendiğim birçok şeyi daha sonra oyuncularımla ve yakınımdaki insanlarla olan diyaloglarımda da kullandım. Bu kısa süre zarfında onunla ilgili hissettiklerimi ifade etmem hiç de kolay değil. Ama burada olduğum için çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Panathinaikos Kulübü'ne bizi bu turnuvaya davet ettikleri için tekrar teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Melih Mahmutoğlu ise, “Öncelikle Giannakopoulos'un vefatından dolayı duymuş olduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Panathinaikos Kulübü'ne de bu özel davetten dolayı teşekkür ediyorum. Herkese yeni sezonda da başarılar dilerim. Umarım herkes için iyi bir sezon olur” ifadelerini kullandı.