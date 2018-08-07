Zemin İstanbul Projesi için imzalar atıldı

Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “İnsanoğlu her zaman yeniliğin peşinde olmuş. Yeniliği yakalayabilen, her zaman bir adım önde olmuştur. Baktığımız zaman özellikle eğer bu yenilikler insanlığın hizmetindeyse insanların refahını arttırmış toplumları medeni hale getirmiş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem programında yer alan, yeniliğe ve teknolojiye meraklı gençleri yetiştirmek için hazırlanan Zemin İstanbul Projesi için imza töreni düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye’nin önde gelen 3 üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü girişimciliğin ve yenilikçiliğin önünü açacak.

İBB’nin Saraçhane’de bulunan belediye binasında gerçekleşen törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ve çok sayıda yetkili katıldı. İmza töreni öncesi Zemin İstanbul projesinin tanıtım filmi izlendi.

"Teknolojiden uzak kalma imkanımız hiç bir zaman yoktur”

İmza Töreni öncesi konuşan Başkan Mevlüt Uysal, Teknolojinin toplumlar üstünde önemli değişikliklere neden olduğunu söyledi. Başkan Mevlüt Uysal, “İnsanoğlu her zaman yeniliğin peşinde olmuş. Yeniliği yakalayabilen her zaman bir adım önde olmuştur. Baktığımız zaman özellikle eğer bu yenilikler insanlığın hizmetindeyse insanların refahını arttırmış toplumları medeni hale getirmiş. Tabi zaman zaman teknoloji,insanların başına çok büyük felaketler açmıştır. Ancak herşeye rağmen teknoloji, yenilik , gelişim, insanların zaman zaman canını da aldıysa da vazgeçilemeyen bir uğraş olmuş. Nasıl ki, trafik kazası oluyor diye araba kullanmama ihtimalimiz yoksa, yada uçak kazası oluyor diye uçağa binmeme imkanımız yoksa bizim de gün gelip zaman zaman teknolojinin zararları var diye teknolojiden uzak kalma imkanımız hiç bir zaman yoktur” dedi.

Akıllı Belediyeciliğin her geçen gün öneminin arttığını ve gençleri geleceğe hazırlamak adına yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyleyen Başkan Uysal, "Başakşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde var olan teknolojik gelişmenin en iyisine sahip olalım istedik. Dünyanın en iyisi olma hedefini koyalım olamazsak ilk üçte oluruz dedik. Başakşehir Living Lab merkezimizi kurduk. Avrupa genelinde 180 civarı olan bu merkezler şimdilerde 400 ‘e yaklaşmıştır. Başta çocuklarımızı teknoloji ile tanıştırıyor bu tarz yerler. Onlara teknolojiyle büyüme noktasında onlara bir özgüven kazandırıyor. Vaktini buna harcayan kişiler varsa çalışmalarını burada ticari pazara ulaştıracak, yatırımcılarla buluşturmayı istiyoruz. Belediye olarak düşünürsek şehri yapılandırırken o yapılandırma içinde insanların rahat etmesi adına teknolojiden maksimum istifade etme imkanı veriyor. Akıllı şehircilik deniliyor buna. Büyükşehir Belediyemiz kendine ihtiyaç duyulan konularda ilkleri yapma misyonu olmuş. Cumhurbaşkanımız 94‘te görev yaptığında teknoloji kullanan bir belediye olmuş büyükşehir belediyemiz" dedi.

Zemin İstanbul Projesi nedir?

Türkiye’de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi olmayı planlayan Zemin İstanbul, vatandaşla etkileşimin, yönetişimin zemini haline gelecek.Yaratıcı fikir sahibi bireylere veya küçük işletmelere iş geliştirme imkanı sağlayacak gerekli her türlü donanım, yazılım, ekipmanın yer aldığı ofis ve atölye ortamı bulunacak olan Zemin İstanbul projesi, İstanbulluların yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı da sunacak.

Özellikle fikri olan gençlere yönelik altyapı hizmeti sunacak olan Zemin İstanbul, kuluçka, deneyim, etkinlik ve animasyon birimlerinden oluşuyor. Kuluçka Merkezi’nde girişimciler, çeşitli eğitimler almanın yanı sıra, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecekler. Deneyim Merkezi‘inde ise gelişen yasam şartlarında karmaşık halde sunulan çok katmanlı çözümleri algılamak için bir metodoloji sunacak. Çocuklara hizmet verecek olan Eğitim ve Etkinlik Merkezi ise geleceği inşa edecek çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik 7-10 Yas Maker ile 10-16 Yaş İleri Maker programlarını içeriyor. Çocukların yeni fikirlerini ve hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacakları tasarım ve programlamanın temel öğelerini barındıracak olan Animasyon Stüdyosu, yeni neslin senarist, animasyoncu, tasarımcı, programcı ve yönetmenlerini yetiştirmeyi, potansiyeli olan her çocuğu cesaretlendirmeyi hedefliyor.