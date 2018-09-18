Zeynep Gül Ene: "Çok iyi hazırlandık"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene, Dünya Şampiyonası'na hazırlık dönemini değerlendirdi. Ene, Dünya Şampiyonası'na çok iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene, "İstediğimiz hazırlığı istediğimiz planlamaya uygun şekilde yaptık ve bitirdik. Milli takım kamplarımızı üç etapta gerçekleştirdik. Bugünkü ekipten neredeyse 3-4 oyuncumuz mayıstan beri bizimle kampta. Haziranda eklenen oyuncularımız da var. 1 Ağustos'ta başladığımız son etap ve özellikle Slovenya'daki 12 günlük yoğun yüklenme dönemi ile birlikte çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Oyuncularımızın hepsinin mayıs ayından çok daha kuvvetli ve bu turnuvaya çok daha hazır olduğunu görüyoruz. Hiç büyük bir sakatlık yaşanmadı, hiçbir oyuncumuz geride kalmadı. Bu çok önemliydi. Altı tane de hazırlık maçı yaptık. Bunlarda hem turnuvaya yönelik oyun planımızın provasını yapma hem de Dünya Şampiyonası'na en iyi 12 isimle gidecek şekilde oyuncularımızı deneme şansımız oldu. Şu anda önemli sakatlığı olan oyuncumuz yok. Eksik değiliz. Umarım turnuva boyunca da bu böyle devam eder" açıklamasında bulundu.