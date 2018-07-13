Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 09:17

Zeytinburnu 8. Fotoğraf Yarışması başladı

Zeytinburnu’nu en iyi anlatan kareyi yakalamak için bu yıl 8’incisi düzenlenen Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı.

Zeytinburnu 8. Fotoğraf Yarışması başladı

13 Temmuz 2018 09:17

Dereceye giren isimlerin toplam 96 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 07 Aralık 2018 Cuma günü sona erecek.


Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle organize edilen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda kayıt dönemi başladı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen toplam 96 bin TL ödüllü fotoğraf yarışmasında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu’nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalamaya çalışacak.


Ünlü Foto Muhabir Ara Güler’in seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; Coşkun Aral, Erdal Yazıcı, İsmail Küçük, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları yer alacak.



"Serbest" veya "Foto Öykü"


Bu yıl ilk kez "Serbest" ve "Foto Öykü" şeklinde 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, "Serbest" kategori dalındaki yarışmacılar en fazla 4, "Foto Öykü" kategorisindeki yarışmacılar ise en az 8, en fazla 12 fotoğrafla yarışmaya başvurabilecek.


Yaklaşık 6 aylık kıyasıya mücadelenin sonunda “Foto Öykü” kategorisinde; birinci 8 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncü 4 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 3 bin TL, Mansiyon Ödülü sahipleri 2 bin TL (10 adet) ve Satın Almaya Değer Eser sahipleri ise bin TL (20 adet) ile ödüllendirilecek.


Yarışmanın bir diğer dalı olan “Serbest” kategoride ise; birinci 6 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2 bin TL, Mansiyon Ödülü sahipleri bin TL (5 adet) ve Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 500 TL (30 adet) ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada dereceye giren isimler, para ödülünün yanı sıra fotoğraflarını sergileme ve Zeytinburnu’nu anlatan birçok tanıtım filminde ve kitaplarında yer alma fırsatını da yakalayacak. 17 Aralık Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 12 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak.


Sadece internet üzerinden başvurunun kabul edileceği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen yarışmacıların “www.tfsfonayliyarismalar.org” adresinden kayıt yaptırmaları yeterli olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç