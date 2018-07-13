Zeytinburnu 8. Fotoğraf Yarışması başladı

Dereceye giren isimlerin toplam 96 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 07 Aralık 2018 Cuma günü sona erecek.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle organize edilen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda kayıt dönemi başladı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen toplam 96 bin TL ödüllü fotoğraf yarışmasında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu’nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalamaya çalışacak.

Ünlü Foto Muhabir Ara Güler’in seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; Coşkun Aral, Erdal Yazıcı, İsmail Küçük, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları yer alacak.

"Serbest" veya "Foto Öykü"

Bu yıl ilk kez "Serbest" ve "Foto Öykü" şeklinde 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, "Serbest" kategori dalındaki yarışmacılar en fazla 4, "Foto Öykü" kategorisindeki yarışmacılar ise en az 8, en fazla 12 fotoğrafla yarışmaya başvurabilecek.

Yaklaşık 6 aylık kıyasıya mücadelenin sonunda “Foto Öykü” kategorisinde; birinci 8 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncü 4 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 3 bin TL, Mansiyon Ödülü sahipleri 2 bin TL (10 adet) ve Satın Almaya Değer Eser sahipleri ise bin TL (20 adet) ile ödüllendirilecek.

Yarışmanın bir diğer dalı olan “Serbest” kategoride ise; birinci 6 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2 bin TL, Mansiyon Ödülü sahipleri bin TL (5 adet) ve Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 500 TL (30 adet) ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada dereceye giren isimler, para ödülünün yanı sıra fotoğraflarını sergileme ve Zeytinburnu’nu anlatan birçok tanıtım filminde ve kitaplarında yer alma fırsatını da yakalayacak. 17 Aralık Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 12 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak.

Sadece internet üzerinden başvurunun kabul edileceği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen yarışmacıların “www.tfsfonayliyarismalar.org” adresinden kayıt yaptırmaları yeterli olacak.