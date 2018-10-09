Zeytinburnu açıklarında kazaya karışan gemiler havadan görüntülendi

Liberya bayraklı TK Rotterdam isimli kargo gemisi ve Panama bayraklı Bosphorus King gemisi demirli beklerken çarpışmıştı. Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesinin ardından son durum havadan görüntülendi. Müdahale sonrası gemilerin birbirinden uzaklaştırıldığı ve tehlikeli bir durumun olmadığı görüldü. Öte yandan görüntülerde kıyı emniyeti ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü görülüyor.