9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Zeytinburnu'nda düzenlenen programa katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın organlarını bağışlayacağını açıkladı. Organ bağışının önemini vurgulayan Aydın, “Öncülük olması için bende organlarımı bağışlama sözünü verdim. Bunun için yasal prosedürleri de yerine getireceğim” diye konuştu. Öte yandan toplantıda konuşan ve ölen oğlunun organlarını bağışlayan bir anne gözyaşı döktü.

Zeytinburnu Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Zeytinburnu İlçe Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen programla Organ bağışının önemi anlatıldı. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Ermeni Patrikhanesi'nden Episkopos Sahak Maşalıyan, Rum Patrikhanesi'nden Metropolit Elpidoforos Lambriniadis, Musevi Cemaati'nden Haham İzak Alaluf, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç , oyuncu Zeynep Beşerler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Protokol konuşmalarında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın organlarını bağışlayacağını açıkladı. Ardından dini temsilciler organ bağışının önemine dikkat çekti. Sahneye çıkan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç İslam inancına göre organ nakli yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ölen oğlunun organlarını bağışlayan bir anne sahneye çıkarak duygularını izleyicilerle paylaşırken göz yaşlarını tutamadı. Organ nakli olmuş ve organ nakli bekleyen vatandaşlar duygularını anlattı. Programın sonunda Kazlıçeşme Kültür Merkezi bahçesinde günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

“Biz organımızı şimdiden seve seve veriyoruz”

Organ bağışı yapmanın önemini vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “ Düzenlenen bu organizasyonun bir tarafında da Zeytinburnu Belediyesi var. Bizde belediyeyi temsilen bir şeylerin yapılmasını istiyoruz, bu anlamada Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma başlattık. Öncülük olması için bende organlarımı bağışlama sözünü verdim. Bunun için yasal prosedürleri de yerine getireceğim. Bizim kültürümüzde Sadaka-i cariye vardır. Yani öldükten sonra devam edecek olan güzellikler hayırlar işte ben bu bağlamda değerlendiriyorum. Koşullar uygunsa biz organımızı şimdiden seve seve veriyoruz” ifadelerini kullandı.