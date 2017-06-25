Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşlarla bayramlaştı

Zeytinburnu’nda her bayram gelenek haline gelen bayramlaşma, bu bayramda da Seyitnizam Camii’nde gerçekleşti. Bayram namazını Seyitnizam Camii’nde kılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, İlçe Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, İlçe Müftüsü İsmail Gökmen ve AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Ünver cami çıkışında vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Başkan Aydın, özellikle yaşlı vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilenirken, çocuklara bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi. Bayram namazı çıkışında vatandaşlara, şerbet, kuru pasta ve bayram şekeri ikram edildi.

Seyitnizam Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek tek tek bayramlaşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ‘’Binlerce hemşehrilerimizle bayramlaştık, Önce Bayram namazını kıldık güzel bir atmosfer hoş bir atmosfer biz son birkaç yıldır hem dini hem de resmi bayramlaşmamızı da burada Seyitnizam Camii’nde yapıyoruz. Çocukların ilgisi çok güzel, gençlerin ilgisi çok güzel. Bayram namazında minik gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz hepsi bir arada. Zeytinburnu’nda güzel bir bayramlaşma sabahı oldu. Rabbime şükrediyorum inşallah, Allah nice bayramlara barış ve huzur içerisinde ulaşırız diye temenni ediyorum. Bu bayram münasebetiyle de dualarımız ülkemizin birliği ve dirliği için ay yıldızlı bayrağımızın kök kubbede kıyamete kadar dalgalanması için rabbim ülkemizi, milletimizi devletimizi ve tüm mazlumları korusun. Hayırlı bayramlar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bayram namazına gelen Hüseyin Çetiner, "Çok uzaktan geldim. Cami çok güzel, ortam çok güzel emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum’’ dedi.

Suat Sarıkaya ise, Allah Ramazan Bayramı’nı hayırlı etsin. Tüm Müslümanların bayramını kutlarım. İnşallah en kötü günlerimiz böyle olur. Nice bayramlara’’ diye konuştu.

Bayram namazına katılan Bora Sancer, "Babam ve kardeşimle camiye geldik. Belediye Başkanı ile tokalaştım harçlığımı aldım. Çok sevinçliyim bugün Bayram diye’’ şeklinde konuştu.