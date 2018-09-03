Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 15:32

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, 4. kez Devler Ligi’nde

Buz Hokeyi Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi SK, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından organize edilen, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda 4.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, 4. kez Devler Ligi’nde

03 Eylül 2018 15:32

kez mücadele edecek.


Didi Buz Hokeyi Ligi’nde başarılı bir performans göstererek geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası için hazırlıklarına başladı. Mavi-beyazlılar, 28-30 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Grup A müsabakalarında Bulgaristan temsicisi Irbis Skate Sofia, İzlanda temsilcisi Vikingar Akureyri ve İsrail temsilcisi HC Bat Yam ile karşılaşacak. 6 Ağustos’ta sezonu açan İstanbul temsilcisi, 4. kez katıldığı Devler Ligi’nde grubu lider bitirerek bir üst grupta mücadele etmek istiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç