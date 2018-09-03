Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, 4. kez Devler Ligi’nde

kez mücadele edecek.

Didi Buz Hokeyi Ligi’nde başarılı bir performans göstererek geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası için hazırlıklarına başladı. Mavi-beyazlılar, 28-30 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Grup A müsabakalarında Bulgaristan temsicisi Irbis Skate Sofia, İzlanda temsilcisi Vikingar Akureyri ve İsrail temsilcisi HC Bat Yam ile karşılaşacak. 6 Ağustos’ta sezonu açan İstanbul temsilcisi, 4. kez katıldığı Devler Ligi’nde grubu lider bitirerek bir üst grupta mücadele etmek istiyor.