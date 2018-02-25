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25 Şubat 2018 08:43

Zeytinburnu Belediyesi ‘Geleceğin Ustaları’nı ödüllendirdi

Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlendiği Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışmasında dereceye giren ustalar ödüllendirildi.

Zeytinburnu Belediyesi ‘Geleceğin Ustaları’nı ödüllendirdi

25 Şubat 2018 08:43


Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 5’incisi düzenlediği "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" sonuçlandı. Geleneksel hale getirilen yarışmada dereceye girenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Törene Türkiye’nin farklı illerinin gelenlerin yanı sıra yurtdışından da katılanlar oldu.


Dereceye giren ilk 3 yarışmacı ödüllendirildi


Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Cilt, Çini, Kalemişi ve Kat’ı alanlarında ilk 3’e giren yarışmacılara ödülleri jüri üyeleri ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması birincilerine 12 bin, ikincilerine 8 bin, üçüncülerine 6 bin ve mansiyon ödülü almaya hak kazananlara da 2 bin lira para ödülü verildi.


Gelecek yıl mansiyon ödülü artacak


Ödül töreninde salonda bulunanlara seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 5’inci yılına giren geleneksel yarışmada bu yıl bazı değişiklikler yapıldığını söyledi. Gelecek yıl ödül miktarlarında artış olacağını belirten Başkan Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi;


“İlk 4 yıla göre bu sene bir farklılık yapıldı. Derece alan eserler Zeytinburnu Belediyesi’nde kalacak. Verilen ödüller mutlaka yeterli değil ama biz imkanlar ölçüsünde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben arkadaşlarıma önereceğim. Sergileme ödülü alan yarışmacılar da seneye en az 5 ya da 4 bin lira verilecek.”


Yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi gören yarışmada ana tema olarak belirlenen "Sadakat" kavramı etrafında toplam 301 eser üretildi. Yarışma kapsamında dereceye giren eserler ise bir ay boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.




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