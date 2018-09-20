Zeytinburnu Belediyesinden 20 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye çeki

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede bulunan 14 ilkokulda yaklaşık 20 bin öğrenciye 30 TL'lik kırtasiye çeki dağıttı.

Zeytinburnu Belediyesi, eğitime destek kapsamında 14 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye 30 TL değerinde kırtasiye çekleri dağıttı. Gazipaşa İlkokulunda gerçekleştirilen programda miniklere kırtasiye çekleri hediye edildi. Dağıtılan hediye çekleriyle kırtasiye ihtiyaçlarını gidereceklerini söyleyen öğrenciler, Zeytinburnu Belediyesine teşekkür ettiler.

Kırtasiye çeklerini dağıtmak üzere Gazipaşa İlkokuluna gelen Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Hizmetler görevlisi Sosyolog Berrin Akman, “Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak geçen yıllarda da yapmış olduğumuz gibi bu yıl da öğrencilerimize Zeytinburnu ilçemizde ikamet eden 1'inci sınıftan 4'üncü sınıfa kadar olan yaklaşık 20 bin öğrencimize bu 30 TL'lik kuponları Zeytinburnu Belediyesi olarak dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu kuponlarla birlikte anlaşmalı kırtasiyelerimizden 30 TL karşılığında kırtasiye malzemelerini karşılıyorlar. Bu yapmış olduğumuz hizmetten hem velilerimiz, hem öğrencilerimiz hem de esnafımız çok memnun. Ayrıca bizler de bir nebze de olsa eğitime destek olduğumuz için öğrencilerimizle keyifli vakit geçirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.