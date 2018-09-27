Zeytinburnu Belediyesi'nden eski başkanlarına vefa

Zeytinburnu Belediyesinin geçmiş dönem başkanları Muzaffer Çavuşoğlu, Hasan Yılmaz ve Adil Emecan'ın hayatları, siyasi kariyerleri ve belediyecilik alanlarında yaptıkları hizmetler, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı çalışmayla 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Muzaffer Çavuşoğlu, 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hasan Yılmaz ve 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Adil Emecan'ın hayatları, siyasi kariyerleri ve belediyecilik alanında yaptıkları hizmetler Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Kitapta eski başkanların hayat hikayelerinden başlanılarak ilçeye yaptıkları hizmetler ve dönemdeki faaliyetlere kadar ayrıntılı bilgilere yer verildi. Yapılan röportajlar, arşivlerden çıkan fotoğraflar ve içeriğindeki bilgilerle Zeytinburnu'nun 35 sene öncesinden günümüze kadar gelişmesine ışık tutan kitap,Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. 19 yıldır Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapan Murat Aydın, eski başkanları yalnız bırakmayarak kitap tanıtımına katıldı.

Zeytinburnu'nun bu günlere gelmesinde kimlerin katkısının olduğunun ortaya çıkmasını istediğini söyleyen Başkan Murat Aydın,“Bu mutluluğu yaşamama vesile olan birinci dönem belediye başkanımız Muzaffer Çavuşoğlu ağabeyimiz, ikinci dönem belediye başkanımız Hasan Yılmaz ağabeyimiz,üçüncü dönem belediye başkanımız Adil Emecan kardeşimiz kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.Sağ olsunlar, var olsunlar. Nereden geldik, nasıl geldik, nereye yürüyoruz hep merak ettiğim konulardır. Hem genel anlamda, hem de bireysel anlamda. Ben nereden geldim? Dünyaya gelişime kimler aracılık etti? Evveli kimdir? Hangi serüvenleri takip edip bu iş bana kadar ulaştı? Sonu nereye gidecek? Merak ettiğim bir olaydır. Bireysel anlamda, kişisel anlamda. Aynı şey yaşadığım çevreyle de hep düşündüğüm cevabını merak ettiğim durumdur. Güzel şeyler yaptık diyoruz. Eksiklerimiz de var diyoruz. Ama süreç nasıl oluştu, nasıl buralara geldik? Kimlerin katkısı oldu? Ne tür renkler kendini burada hissettirdi? Ben bunların ortaya çıkmasını ve de unutulmamasını arzu ettim” dedi.

“Murat Aydın ve ekibi bir şeyler yaptıysa üç başkanımız ve ekibinin yapmış olduğu hizmetler sayesinde olmuştur”

Daha önceki başkanların dönemlerinde o hizmetlerin yapılmış olmasının Zeytinburnu'nu bugünkü noktaya getirdiğini belirten Aydın,“Zeytinburnumuz 1957 yılında ilçe olmuş. O günün yasalarında ilçe olmasına rağmen ayrı bir belediye değil. Nasıl bir hizmet alıyor yerel anlamda İstanbul Belediyesinin şube müdürlüğü olarak hizmet alıyor. Ve 1984 yılına geldiğimizde yeni yasalar çıkmış ve Zeytinburnumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin alt belediyesi olarak, ilçe belediyesi olarak yapılandırılmış. İlk geldiğimde yollarında kaybolduğum ve hiçbir zaman belediye başkanlığı gibi bir fonksiyonu üstleneceğimi düşünmediğim bir süreçten sonra 1999 yılında Allah nasip etti belediye başkanı olarak seçildik. Hizmetler yapılıyor. Ben şimdi 1980 öncesini hatta 1980'in biraz sonrasını hatırlıyorum. Belgrad Kapı'yı hatırlıyorum. Oradan minibüs gelirken diğer taraftan gelen minibüs beklemek zorundaydı. O yolu hatırladığım kadarıyla Muzaffer ağabey açtı. Zeytinburnuspor diye bir takımımız geldi geçti. İnşallah ileride yine doğar, yeniden büyür. Ona arsa alındı. Bir teşebbüs ortaya atıldı. Muzaffer Çavuşoğlu imza attı. Biz de stadyum yapacağız diye çalışıyoruz hala. Yapacağız. Ama stadyum yapma hayalini ve projesini ben yapamazdım. Eğer Muzaffer Çavuşoğlu ağabeyimiz orayı Zeytinburnu'na kazandırmamış olsaydı. Benzer birçok hizmetler var. Tramvay. Biniyoruz İstanbul'un içine tarihi yarımadaya gidiyoruz. Nereden geldi? Kim getirdi? Nasıl oldu? Hasan Yılmaz ağabeyimiz. Çok büyük emeği, katkısı, onun çalışmalarıyla oldu. Hayırseverlere yaptırılan okullar. Haluk Ünder İlköğretim Okulu. Kim yaptı? Kim uğraştı? Kim didindi? Yine sağlık ocağı. O günün koşullarında o günün Zeytinburnu imkanlarıyla kim yaptı? Adil Emecan başkanımız. Daha birçok hizmetler. Her bir başkan döneminde o hizmetleri yapmamış olsaydı Zeytinburnu bugünkü noktaya kesinlikle gelemezdi. Murat Aydın ve ekibi bir şeyler yaptıysa Zeytinburnu'nda buradaki üç başkanımız ve ekibinin yapmış olduğu hizmetler sayesinde olmuştur” diye konuştu.

“Başkanlarımız tarihe kayıt düştü”

“Belediyemizde birçok kendi dönemimizle ilgili yayın yapılıyor. Ama geçmiş dönemlerle ilgili bu tür yayınlar olmayınca o ara kopup gidecek diye endişelendim” diyen Başkan Aydın, “Mezarlıklara gidiyoruz eski mezar taşlarının fotoğraflarını çektiriyoruz, okutuyoruz, kitap yapıyoruz. Oradan bazı ipuçları yakalar ve Zeytinburnu'nun geçmişinin derinliklerine doğru yürürüz diye gayretin içerisinde oluyoruz. Zeytinburnu ilk belediye olmuş o günden bu güne gelişin bir hikayesi var. Ben o hikayenin unutulmasını hazmedemezdim. Sağ olsun başkanlarım teklifimizi sunduğumuzda kabul ettiler. Kendi dönemleriyle ilgili bir ipucunu ortaya koydular. Bu kitaplardan yola çıkarak o dönemlerle ilgili daha ciddi çalışmalar mutlaka yapılabilir. Tarihe kayıt düştü başkanlarımız” şeklinde konuştu.

“Hiçbir ilçede ben bu manzarayı görmedim”

Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını ifade ederek, “Hakikaten bu vefa ve saygı gecesinde bulunmaktan mutluyuz. Benim için de özel bir gece. Zeytinburnu'nda kürsüye çıktığımız ilk gece. Dolayısıyla bize de mihmandarlık yapacak bir gecenin içindeyiz. Ben başkanımı tebrik ediyorum. Dokuzuncu onuncu ilçemiz. 20 yıllık mesleği icra ediyoruz. Burada bizden çok daha tecrübeli devletin içinde hizmet etmiş büyüklerimiz var. Belediye başkanlarımız var. Ama hiçbir ilçede bütün samimiyetimle diyorum ben bu manzarayı görmedim. Bir belediye başkanın geçmiş dönem başkanları nezdinde bu saygıyı bu vefayı gösterdiğini hele ki mülki idarenin en çok zorlandığı noktadır. Mülki idarenin sıkıntı yaşatılmadığı bir ilçede olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın eski belediye başkanlarına çiçek takdiminde bulundu. Salonda çektirilen hatıra fotoğrafının ardından eski başkanlar okurlarına kitaplarını imzaladı.