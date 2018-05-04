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04 Mayıs 2018 17:58

Zeytinburnu Belediyesinden ramazan ayı öncesi cami ilaçlama hizmeti

İstanbul Zeytinburnu’nun en büyük camilerinden biri olan tarihi Seyyid Nizam Camii sivrisinek ve haşerelere karşı ramazan ayı öncesi ilaçlandı.

Zeytinburnu Belediyesinden ramazan ayı öncesi cami ilaçlama hizmeti

04 Mayıs 2018 17:58


Zeytinburnu Belediyesi her yıl ramazan ayı öncesi düzenli olarak yaptığı cami ilaçlama işlemini bu yıl da gerçekleştirdi. Zeytinburnu’nun en büyük camilerinden biri olan tarihi Seyyid Nizam Camii’nin ilaçlanma görüntüleri kameralara yansıdı. İlaçlama sonrası vatandaşların rahatsız olmaması için camiler 4 saat boyunca kapalı tutuluyor. Özellikle camilerin kalabalık olduğu ramazan ayı öncesi sivrisinek ve haşerelerin çoğalmasını engellemek amacıyla yapılan ilaçlama ile vatandaşların camilerde rahat bir şekilde ibadetlerini yapması hedefleniyor.


Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı bu ilaçlama sadece Seyyid Nizam Camii’nde değil Zeytinburnu’nda bulunan toplam 51 camide de gerçekleştiriliyor.




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