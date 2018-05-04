Zeytinburnu Belediyesinden ramazan ayı öncesi cami ilaçlama hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi her yıl ramazan ayı öncesi düzenli olarak yaptığı cami ilaçlama işlemini bu yıl da gerçekleştirdi. Zeytinburnu’nun en büyük camilerinden biri olan tarihi Seyyid Nizam Camii’nin ilaçlanma görüntüleri kameralara yansıdı. İlaçlama sonrası vatandaşların rahatsız olmaması için camiler 4 saat boyunca kapalı tutuluyor. Özellikle camilerin kalabalık olduğu ramazan ayı öncesi sivrisinek ve haşerelerin çoğalmasını engellemek amacıyla yapılan ilaçlama ile vatandaşların camilerde rahat bir şekilde ibadetlerini yapması hedefleniyor.

Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı bu ilaçlama sadece Seyyid Nizam Camii’nde değil Zeytinburnu’nda bulunan toplam 51 camide de gerçekleştiriliyor.