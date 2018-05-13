Zeytinburnu Belediyesinden ücretsiz lavabo hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi, açık alanlarda vatandaşların lavabo ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz lavabo hizmetini devreye soktu. Halihazırda Zeytinburnu’nda bulunan cami lavabolarının çoğu ücretsizken, yaz ayının yaklaşmasıyla beraber özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak noktası olan Zeytinburnu sahilinde vatandaşların lavabo, mescit ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla belediye tarafından sahile ücretsiz umumi lavabo inşa edildi. Haftada 2 bin kişinin kullanması beklenen lavabolarda mescit, şadırvan, bebek bakım odası ve engelliler için lavabolar bulunuyor. Ayrıca lavaboların temizliği ve sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi malzemeleri de yine belediye tarafından karşılanıyor.

"Kazlıçeşme sahilinde bu hizmeti tüm İstanbullulara ulaştırmayı amaçlıyoruz"

Amaçlarının Kazlıçeşme sahilinde yapılan bu hizmeti tüm İstanbullulara ulaştırmak olduğunu söyleyen çevre mühendisi Burçin Bağcı, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla Türkiye’de ilk defa Zeytinburnu’ndaki cami lavabolarını yenileyerek ücretsiz olarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunmuştuk. Şimdi de piknikçiler tarafından yoğun ilgi gören Kazlıçeşme sahilinde bu hizmeti tüm İstanbullulara ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bay ve Bayan bölümlerinden oluşan modern umumi tuvaletlerimizde ikisi engelli 18 tuvalet mescit ve şadırvan bulunmakta. Ayrıca bayan bölümünde anne ve çocuk odası hazırlanmak üzere. Kağıt havludan, tuvalet kağıdına, sıvı sabuna ve parfüme kadar tuvalet ve lavaboların tüm ihtiyaçları Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanmakta. Görevli personelimiz aracılığıyla da her kullanımdan sonra tuvaletler temizlenmektedir" dedi.

“Hijyenik ve temiz”

Lavaboların gayet temiz ve hijyenik olduğunu belirten Furkan Beşik adlı vatandaş, "Ben az önce ileride arkadaşlarla mangal yapıyordum. İleride ücretli tuvalet var. Oradakiler bana ücretsiz tuvalet olduğunu söylediler. Ben buradan çok memnun kaldım. Vatandaşların da buraya gelmesini isterim. Gayet hijyenik ve temiz. Diğer tuvaletlere göre çok daha temizdi. Belediyemizden Allah razı olsun. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.