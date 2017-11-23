Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı’na Fair Play Ödülü

Ödülü takım adına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2016 yılı “Türkiye Fair Play Ödülleri” sahiplerini buldu. Olimpiyat evinde düzenlenen ödül töreninde Zeytinburnu Belediyesi SK Buz Hokeyi Takımı, “Kariyer” dalında Fair Play ödülüne layık görüldü.

Son 3 senedir Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu’nu kimseye kaptırmayan ve geçtiğimiz sezon Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi Kupası’nda Grup Şampiyonu olan takımın ödül törenine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Kulüp Başkanı Halit Albayrak katıldı.

“Hedefi olmayan gençlere pisti emanet ettik”

Takım adına ödülü alan Başkan Murat Aydın, “2010 yılında ‘Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Biletiniz Bizden’ diyerek başlattığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zeytinburnu’na 2 tane mobil buz pisti kurmuştuk. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları getiren çocuklar, buz pistinde ücretsiz kayıp spor yapabiliyorlardı. Fakat sosyal sorumluluk projesi başladıktan kısa bir sonra arkadaşlarımız birgün gelip mobil buz pistinde sıkıntılar yaşandığını dile getirdiler. Hedefi olmayan gençlerimiz pisti sıkıntıya sokuyorlardı. Biz de çareyi pisti bu gençlerimize emanet etmekle bulduk. Ve gençlerimizi çağırıp artık bu tesisin sorumlusu sizlersiniz dedik. Daha sonra bu gençlerin boş zamanlarında pistte kaymaya çalıştıklarını gördük. Bu durum bizde çağırışım uyandırdı. Buz hokeyinin gençlerimize uygun bir spor olduğuna kanaat getirip, Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı’nı kurduk. Başlarda 37 fark yiyen takım azimle, hırsla çalıştıktan sonra ilk meyvesini verdi. 2015 yılında Türkiye Süper Lig Şampiyonu oldu. Ardından da geçtiğimiz sezon Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi’nde (IIHF Continental Cup) namağlup Avrupa Grup Şampiyonu oldu. Takım bu başarısıyla aynı zamanda Türkiye Buz Hokeyi tarihinde de bir ilke imza attı. İnşallah 2018 yılında merkezi Rusya’da olan IIHF Continental Cup’da tekrar Zeytinburnu’nu temsil edeceğiz. Ben, bize bu güzelliği yaşatan Zeytinburnulu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü onların adına alıyorum” dedi.

Takımın hikayesi film oluyor

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı’nın başarı hikayesi filme konu oluyor. Geleceğe dair umudu olmayan gençlerin Avrupa Şampiyonluğu’na uzanan kupa zaferi önümüzdeki sene sinemaya taşınıyor. Gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazılan senaryoda, 7 yıl önce Zeytinburnu’nda kurulan mobil buz pistine sıkıntı veren gençlerden oluşturulan takımın Avrupa Şampiyonluğu’na uzanan başarı hikayesi ele alınacak.

Pistte fırtına gibi esecek yeni yeteneklerini keşfetmek için de harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, Spor Toto iş birliğiyle ilçeye, İstanbul’un en büyük buz pistini kazandırmaya hazırlanıyor. Veliefendi Mahallesi’ndeki inşaat çalışmaları 24 saat aralıksız devam eden Zeytinburnu Buz Pisti’nin 2018 yılında hizmete girmesi planlanıyor.