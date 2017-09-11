Zeytinburnu, en çok atık pil toplayan 3’üncü belediye oldu

Toplanan atık piller TAP Derneği tarafından geri dönüşüme kazandırılacak.

Topluma çevre bilincini aşılamak, çevreye olan duyarlılığı artırmak, atıkları geri dönüşüme kazandırmak ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından her yıl düzenlenen İstanbul İlçe Belediyeleri Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

15 Kasım 2016-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında yürütülen yarışma sonuçlarına göre Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 4 ton 621 kilo atık pil ile 39 İstanbul ilçe belediyeleri arasından kişi başı en çok atık pil toplayan 3’üncü belediye olmayı başardı. Yarışmada 595 kilo ile Adalar Belediyesi 1’inci, 4 ton 557 kilo ile Silivri Belediyesi 2’nci oldu.

Kişi başı dışında ilçe bazında en çok atık pil toplayan ilk 3 belediye ise 8 ton 810 kilo ile Pendik Belediyesi 1’inci, 8 ton 479 kilo ile Ataşehir Belediyesi 2’nci, 6 ton 927 kilo ile Kadıköy Belediyesi 3’üncü oldu.

Kazananlara yurt dışı gezisi

Yarışma sonunda ilçe belediye yetkilileri TAP Derneği tarafından düzenlenen programla 02-06 Ekim 2017 tarihleri arasında, İspanya’nın Madrid şehrinde bulunan, atık pillerin toplanması konusunda yetkili ECOPİLAS firmasını ziyaret ederek firmanın tesislerini gezip tesis hakkında bilgi alacak. Firmaya ait atık pil toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerini inceleyecek olan Türk ekibi, aynı zamanda Madrid Belediyesinde uygulanmakta olan ambalaj atıklarının toplanması konusunda da uygulamalı bilgiler alacak.

Zeytinburnu Belediyesi, 2016 yılında 7 ton 261 kilo ile kişi başı en çok atık pil toplayan 1’inci belediye olmuştu.