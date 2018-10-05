Zeytinburnu Kültür Sanat sezonu resim sergisiyle açıldı

Zeytinburnu 2018-2019 Kültür Sanat Sezonu Ethem Baymak'ın ‘Şehre Tarih Düşmek' isimli resim sergisiyle başladı. Birbirinden farklı şehirlerin yansıtıldığı 27 tablodan oluşan sergi 5 Kasım'a kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Zeytinburnu Belediyesi 2018-2019 Kültür sanat sezonunu, resim ve edebiyat alanında verdiği eserlerle dikkat çekten Ethem Baymak'ın ‘Şehre Tarih Düşmek' isimli sergisiyle açtı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra sanatçı Ethem Baymak ve çok sayıda sanatsever katıldı. İstanbul'un yanı sıra Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova'nın farklı şehirlerini yansıtan 27 tablonun yer aldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Murat Aydın, ressam Ethem Baymak ile birlikte küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı sergiyi gezerek, resimler hakkında bilgiler aldı.

“Geçmişten bugüne gelen birikimin geleceğe aktarılması kültür sanatla mümkündür”

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinin sezon açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezini 2018-2019 sezonunu açılışını yapıyoruz. Sadece bir resim sergisinin açılışı değil, aynı zamanda bizim kültür sanat merkezinin sezon açılışı da gerçekleşiyor. Kültür sanat benim en çok sevdiğim, ilgilendiğim ve önem verdiğim alandır. Belediyecilikte de çok önemli gördüğüm belediyeciliğin yeni boyutudur. 2009 gününden bu güne kültür sanatla Zeytinburnu bölgesi ilgilenmektedir. Kalıcı olanda budur diye düşünüyorum. Fenle imarla ilgili olan işler mutlaka yapılacak, olmazsa olmazı, ama bugünün geleceğe aktarılması, geçmişten bugüne gelen birikimin geleceğe aktarılması kültür sanatla ilgili faaliyetlerle mümkün olur” dedi.

“Tek sözle şehirleri yansıtan bir sergi olacak”

Zeytinburnu'nda açılan serginin ayrıcalığı olduğunu dile getiren sanatçı Ethem Baymak, “İstanbul'da çok sergim oldu. Hem kişisel, hem karma sergilerim oldu. Ama Zeytinburnu Belediyesi'nin girişimiyle bu akşam açacağımız sergi benim için bir ayrılığı var. İstanbul'da kendi başına bir varlık olarak benim tablolarımda mevcuttur. Tek sözle şehirleri yansıtan bir sergi olacak. Burada Saraybosna var, burada İstanbul, Sofya var. Yani şehirlerin mimarisi dile gelmektedir” diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katılımıyla açılışı yapılan ‘Şehre Tarih Düşmek' isimli sergi 5 kasıma kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.