Zeytinburnu Millet Bahçesi için sona gelindi

4 senedir üzerinde çalışılan ve kısa süre önce projesi tamamlanan Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi için ilk kazma önümüzdeki aylarda vurulacak.

94 bin metrekarelik İstanbul’un en özgün bahçesi için çalışmalara aralıksız devam eden Zeytinburnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin, büyük çoğunluğu tamamlanan Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara taşınmasıyla birlikte ilk kazmayı vuracak. 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak.

Tapusu 22 Mart 2016’da alınan ve projesi o zaman hazırlanan Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanların yerine yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazma sonbaharda vurulacak. Askeri lojmanlardaki personel ise TOKİ tarafından yapılan ve kısa süre içinde tamamen bitecek olan Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara taşınacak. Çalışmaları sonbaharda başlayacak olan Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Öncelikle İstanbul’un en özgün yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi’yle birlikte İstanbul ve özelde Zeytinburnu,94 bin metrekarelik dev bir yeşil alana kavuşacak.

Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi gibi sadece Zeytinburnu’na değil çevre ilçelere de İstanbul’un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Millet Bahçesi’ne, İstanbul ve Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek.

Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde; 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet,renkli bitki deresi, spor sahaları,420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu,1.800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı,3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru,2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu,4 metre genişliğinde 2.800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu,piknik alanı,toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri,35 bin 300 metrekarelik yeşil alan,4D Sinevizyon Merkezi,700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi,kaya bahçeleri,süs havuzları,dinlenme ve oturma alanları,açık teraslı büfe,cami,duş alma alanı,bay, bayan ve engelli lavaboları ile kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.