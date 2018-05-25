Zeytinburnu, Millet Bahçesi’ne kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği Atatürk Havalimanı alanına kurulacak olan dev Millet Bahçesi’yle birlikte İstanbul çok büyük bir yeşil alana kavuşacak.

Üçüncü havalimanının faaliyete geçmesiyle seferlere son verecek olan Atatürk Havalimanı’na, İstanbul’un en büyük Millet Bahçesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği Millet Bahçesi, Zeytinburnu’nda çalışmaları devam eden 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi gibi İstanbul’a nefes aldıracak yeşil alanlardan biri olacak.

TOKİ iş birliğiyle yapılacak olan 94 bin metrekarelik yeşil alana sahip İstanbul’un en özgün bahçesi için çalışmalara aralıksız devam eden Zeytinburnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin, büyük çoğunluğu tamamlanan Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara taşınmasıyla birlikte Millet Bahçesi için ilk kazmayı vuracak. 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak.

“Central Park” gibi olacak

Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi gibi sadece Zeytinburnu’na değil çevre ilçelere de İstanbul’un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Zeytinburnu Millet Bahçesi, 15 Temmuz Meydanı’nın hemen karşısına yapılacak. Bahçe, aynı zamanda olası bir afet durumunda Zeytinburnuluların toplanacağı ortak alanlardan biri olacak.

Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, bin 800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2 bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, bay, bayan ve engelli lavaboları, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.

4D Sinevizyon Merkezi’nin de yer alacağı bahçede vatandaşlara her ay farklı konular hakkında belgesel filmler izletilecek. Sinevizyon Merkezi, açılış ayında 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşanan tüm darbeleri gözler önüne serecek. Millet Bahçesi’ne itfaiye merkezi de tekrar inşa edilecek. 7/24 göreve hazır halde bekleyecek olan itfaiye ekipleri, herhangi bir afette olay yerine çok daha kısa sürede ulaşabilecek.

İstanbul’un her yerinden ulaşım kolaylığı

15 Temmuz gecesi 66. Zırhlı Tugay’da mücadele edip darbe girişimine verilen desteği engelleyerek İstanbul için kilit rol oynayan Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün adını da Millet Bahçesi’nde yaşatacak olan Zeytinburnu Belediyesi, şehit Albay Ertürk adına Türk bayrağı altında yer alacak olan Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk Köşesi yaptıracak.

Akşemseddin tramvay durağına 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Zeytinburnu Millet Bahçesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, kaymakamlık hizmet binası, belediye hizmet binası, AVM ve 58. Bulvar’ın hemen yanı başında yer alacak. Marmaray, otobüs ve minibüs duraklarına 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan Zeytinburnu Millet Bahçesi, üst geçitle 15 Temmuz Meydanı’na bağlanarak yayalar için de geçiş kolaylığı sağlanacak.