Zeytinburnu Sokaklarını Ramazan bereketi sardı

Sohbet ve dualar eşliğinde aynı yemeğin paylaşıldığı iftar sofralarını ailelerle birlikte çocuklar da şenlendiriyor.

Otuz günde yaklaşık 50 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi, sokak iftarlarına tüm hızıyla devam ediyor. Her akşam farklı bir mahallenin seçildiği programda evlerine özel davetiye gönderilen vatandaşlar, yapılan daveti karşılıksız bırakmayıp çocuklarıyla birlikte erken saatlerde masalardaki yerlerini alıyor. Yaklaşık 2 bin kişinin rengarenk ışıklar altında buluştuğu iftarda, mahalle sakinleri orucunu Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte açıyor.

4 çeşit yemekten lokma tatlısına kadar hiçbir detayın atlanmadığı sokak iftarlarından sonra yüzlerce vatandaş soluğu çocuk programları, sinema gösterileri, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi konserleri, söyleşi, semazen gösterileri gibi birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği 15 Temmuz Meydanı’nda alıyor. Adem Tay, Kahraman Tazeoğlu, Alican Salman, Suat Güney, Levent Kaya, Bülent Nurcan, Necdet Erdoğral, Murat Doğru, Veysel Dalsaldı, Fatih Akçay, Özcan Uçarer, Ferhat Oğuz Korç, Rıfat Çalışkan, Harun Cura, Memduh Özyalvaç, Ahmet Şahin, İsmail Hakkı Fencioğlu gibi eşsiz seslerin nağmeleri eşliğinde sahuru 15 Temmuz Meydanı’nda karşılayan vatandaşlar, İshak Danış, Bünyamin Topçuğlu, Fatih Kaya gibi ünlü kurra hafızların her akşam Merkezefendi Camii’nde, teravih öncesi gerçekleştirdiği Kur’an ziyafetlerini de cep telefonundan sosyal medya aracılığıyla dinleme fırsatını yakalıyor.

“Ramazan ayı paylaşma ayıdır”

Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemine dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ramazan paylaşma ayıdır. Bizler de bu mutluluğu yaşamak ve paylaşmak istiyoruz. Bu sebeple iş adamlarımızın ikramıyla her akşam farklı bir mahallemizde sokak iftarları yapıyoruz. Aileler, çocukların elinden tutup buraya getirerek Ramazan’ın bu güzelliğini çocuklarına da yaşatmış oluyorlar. Bu sebeple bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iftar sofrasının zenginliğini paylaşma heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Kültür sanat etkinliklerimiz aralıksız devam ediyor”

Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Meydanı ve Merkezefendi’de çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Ramazan etkinliklerimiz sadece meydan ve sokak iftarlarıyla bitmiyor. Ayrıca her akşam 15 Temmuz Meydanı ve Merkezefendi’de birçok sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oluyor. 15 Temmuz Meydanı’nda çocuk programları, sinema gösterilerimiz, söyleşiler ve Ramazan’ın ruhuna uygun konser etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kültür Vadisi’nin merkezi olan Merkezefendi Camii’nde ise Kur’an-ı Kerim tilavetlerimiz oluyor. Teravih’ten yarım saat önce Türkiye’nin ünlü kurra hafızlarından hocalarımız Kur’an-ı Kerim ziyafeti veriyor. Bizler de bu süreci Facebook, Twitter ve YouTube’dan canlı yayın yaparak sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı’na ulaştığımızda dünyanın birçok coğrafyasından insanlar bu programlar sayesinde Zeytinburnu’nu ama özelde de Merkezefendi’yi tanır hale gelecek.”