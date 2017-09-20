Zeytinburnu’da geleceğin sanatçıları yetişiyor

Türkiye’nin hızla gelişen kültür ve sanat platformunda nitelikli bir akademi olma hedefiyle kurulan Zeytinburnu Belediyesi Gösteri Sanatları Akademisi donanımlı eğitmenleri, dinamik ve etkin eğitim programları ile gençlerimizi yeteneklerini keşfetmeye davet ediyor.

Gösteri Sanatları Akademisi bir yerel yönetim tarafından kurulan ilk akademi özelliği taşıyor. Mehmet Usta yönetiminde hayata geçirilen proje, yerel yönetimlerin sanat alanındaki çalışmaları için iyi bir model, teknik, lojistik, idari anlamda pilot çalışması yapılmış, eğitim formatı oluşturulmuş bir pilot çalışma olma özelliği taşıyor.

Eğitimler tamamen ücretsiz

Sanat yönetmeni, eğitmenleri ve öğrencileri ile belediye konservatuvarı felsefesi ortaya koyan ve ücretsiz olarak eğitim veren Gösteri Sanatları Akademisi; Sahne Sanatları Bölümü, Yönetmenlik-Sinema Bölümü ve Konservatuvara Hazırlık bölümlerine öğrenci kabul ediyor.

Gösteri Sanatları Akademisi Sahne Sanatları bölümü, disiplinlerarası yaklaşımla öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmeyi, fiziksel kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Kendi sunum stiline sahip; performans sanatçısı, dansçı, tiyatro ve sinema sanatçısı olmak isteyen gençleri yetiştirmeyi amaçlayan Sahne Sanatları bölümüne ön kayıt sonrası yetenek sınavı ile öğrenci alınıyor.

Türkiye ekonomisi içindeki yeri gittikçe büyüyen sinema ve prodüksiyon sektöründe yer alacak geleceğin profesyonelleri ve yönetmenlerine yeni anlayışla bir eğitim sunan Sinema ve Yönetmenlik Bölümü, sinema, televizyon ve dijital ortamda gerçekleşen her türlü prodüksiyonun yönetmen ve yapımcılarını yetiştiriyor.

Konservatuvara Hazırlık Bölümü ise öğrencilerin oyunculuk çalışmalarıyla tanışmaları ve konservatuvar sınavını başarıyla kazanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veriyor. Yönetmen/Oyuncu Mehmet Usta’nın Genel Sanat Yönetmeni olduğu Zeytinburnu Belediyesi Gösteri Sanatları Akademisi’nde Sahne Sanatları Bölümü eğitim kadrosu Yiğit Arı, Çağlar Kaya, Engin Kut, Hicran Akın, Nesrin Kut’tan oluşuyor. Yönetmenlik ve Sinema Bölümü de Sinan Sertel yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

İlk yılın hasadı

İkinci yılına giren Gösteri Sanatları Akademisi, ilk mezunlarının başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. 2016-2017 eğitim yılında 93 mezun veren Gösteri Sanatları Akademisi’nin Yönetmenlik ve Sinema Bölümü öğrencisi Ömer Dişbudak, Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması’nda “Bir Şey Yap Güzel Olsun” isimli kısa filmi ile Kültür Bakanlığı Sponsor özel ödülünü, İçişleri Bakanlığı Uluslararası Göç İdaresi tarafından düzenlenen Camdan Yürekler kısa film yarışmasında “Sahnenin Dışındakiler” isimli kısa filmi ile mansiyon ödülü aldı. Dişbudak’ın "Yönetmen Öğretmen" isimli kısa film çalışması da “Gençdes Programı” kapsamında Kültür Bakanlığından 10 bin TL desteğe değer bulundu.

Sahne sanatları bölümü öğrencilerinden Bedirhan Sezer ve Alican Yıllı, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünü, Harun Aktaş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünü kazandı.

2016/2017 Sezonu mezunları ile Sahne Sanatları Bölümü Eğitmeni Yiğit Arı yönetiminde Doğaçlama Tiyatro Topluluğu kuruldu. Haziran Ayında çalışmalarına başlayan Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, “Tiyatro Sporu” oyunu ile 29 Ekim’de Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde seyircilerle buluşacak.