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28 Aralık 2016 09:09

Zeytinburnu’na yeni stadyum geliyor

Zeytinburnu’na yeni stadyum geliyor

28 Aralık 2016 09:09

Zeytinburnu’nda eski stadyumun bulunduğu yere yeni bir stadyum inşa edilecek. Stadyumla birlikte ilçeye profesyonel bir takım da kazandıracaklarının müjdesini veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Yeni stadın temelini attığımız gün takım arayışına geçip ilçemize profesyonel ligden bir futbol takımı alacağız" dedi.
Zeytinburnu yeni stadyumuna kavuşuyor. Eski stadyumun bulunduğu alana yeni bir stadyum ve yer altı otoparkı inşa edeceklerinin müjdesini veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Yeni stadın temelini attığımız gün takım arayışına geçip profesyonel ligden güçlü bir futbol takımı alacağız ve o takımın adını da Zeytinburnuspor koyacağız. İnşallah, Zeytinburnu’nu profesyonel takımsız bırakmayacağım" dedi.
İlçenin profesyonel bir takımı kaldırabileceğini, bunun için taraftar potansiyelinin hazır olduğunu belirten Aydın, yeni stadyumla birlikte iyi bir yönetim de sağlandığı takdirde Zeytinburnu’nun çok güçlü bir takıma kavuşabileceğini ifade etti.



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