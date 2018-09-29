Zeytinburnu'nda 15'inci Yöresel Günler Şöleni başladı

Türkiye'nin tüm il, ilçe ve köylerinin Zeytinburnu'nda bir araya gelerek oluşturduğu Yöresel Günler Şöleni başladı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliklerde halkoyunları, yöresel müzikler ve lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin tüm il, ilçe ve köylerinin Zeytinburnu'nda bir araya gelerek oluşturduğu 15'inci Yöresel Günler Şöleni görkemli bir açılışla başladı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan şölene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Bakar, AK Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel Günler kapsamında Konya'nın etli ekmeğinden Üsküp'ün köftesine, Mardin'in kibbesinden Urfa'nın kebabına, Gaziantep'in baklavasından Diyarbakır'ın ciğerine ve daha nice yöresel lezzet vatandaşın beğenisine sunuldu. Yöresel lezzetlerin yanında Anadolu'dan çeşitli halk oyunları, yöresel müzikler ve kıyafetler de Zeytinburnularla buluştu. Yoğun katılımın olduğu ilk günde renkli görüntüler oluştu. Öte yandan açılış konserinde Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Erkut Özkan sahne aldı.

“Zeytinburnu'muzda kültür coğrafyamızın insanları, ecdadının yaşadıkları coğrafyanın kültürlerini unutmasınlar“

Ülkemizin birlik ve beraberliği için hep birlikte katkı verdiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Türkistan'dan Balkanlara kadar Anadolu'muzun yedi bölgesi tüm bu bölgelerden insanlarımız iş için aş için okumak için ya da farklı gerekçelerle, düşüncelerini, inançlarını yaşayamadıklarından baskı gördükleri için İstanbul'un adeta giriş kapısı olan Zeytinburnu'muzda bir araya geldi. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanmasına hep birlikte katkı veriyoruz. Biz istedik ki Zeytinburnu'muzda kültür coğrafyamızın insanları, ecdadının yaşadıkları coğrafyanın kültürlerini unutmasınlar. Buradan geleceğe aktaralım. Onun için bu etkinlikleri düzenliyoruz“ dedi.

Zeytinburnu'nda 28 Eylül -7 Ekim tarihleri arasında yapılacak 15'inci Yöresel Günler Şöleni, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Türk Dünyası, Rumeli ve Balkan Bölgelerine ait tüm dernekleri de bir araya getirirken, etkinlik boyunca Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri sahne alacak.