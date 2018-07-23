Zeytinburnu’nda bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmayacak

Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı Zeytinburnu’nda bisiklet kullanmayı bilmeyen vatandaşlar için belediye tarafından ücretsiz kurs başlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi,vatandaşlara bisiklet alışkanlığı kazandırarak ilçedeki trafik sorununun çözmek amacıyla bisiklet öğrenme kursu başlattı. Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için başlatılan kursa, 4 yaşın üstündeki herkes ücretsiz katılacak.

Zeytinburnu Belediyesi,vatandaşlara bisiklet alışkanlığı kazandırmak ve bisiklet sürmesini bilmeyenler için bisiklet öğrenme kursu başlattı.Proje kapsamında bisiklet sürmesini bilmeyen 4 yaşın üstündeki herkese ücretsiz eğitim verilecek. İlçedeki trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla kısa süre önce başlatılan bisiklet projesine vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. “Zeytinburnu’nda bisiklet sürmeyen kalmayacak” sloganıyla başlatılan bisiklet eğitim kursunda 4 yaş sonrası herkes ücretsiz olarak bisiklet kullanmayı öğrenecek.

Kursiyerlerin 8 saat eğitim aldığı 15 Temmuz Meydanı’ndaki kursta, vatandaşlar uzman hocalardan 2 gün boyunca ders alıyor. 5 günde yaklaşık 400 kişinin kayıt yaptırdığı bisiklet kursunda şimdiden 100 kişi bisiklet sürmeyi öğrendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kurs, Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Projeye ilişkin bilgiler veren eğitmen Erol Küçük, “Bu eğitime çok yoğun ilgi var. Bu gün 5.inci gündeyiz yaklaşık 450 kişi kayıt yaptırdı bunlardan 100 tanesi bisiklet sürmeyi öğrendi. Yaş sınırımız en az 4 yaş üstü için bir sınır tanımıyoruz. Eğitime genelde bayanların ilgisi var. Şimdiye kadar bisiklet sürmeyi öğrenemeyen bayanlar geliyor. Özellikle de orta yaş bayanlar geliyor. Gelenlere toplamda 8 saat eğitim veriyoruz bunun 4 saatini bir güne yayıyoruz ikinci günde de 4 saat olacak şekilde eğitimini veriyoruz. Biz Eylül’ün 15 kadar bayram dahil haftanın her günü burada olacağız” dedi

Kurs sonunda tek başına bisiklet kullanabilir hale gelen anne Rıdvan Aktan, "Bu eğitimi çok yararlı buldum. Daha önce bisiklet sürmesini bilmiyordum burada öğrendim.Yaklaşık iki saatte öğrendim. Belediye çok güzel bir etkinlik yapmış ok teşekkür ederiz. Ailemle beraber geldim onlarda öğreniyorlar. Pazar günümüzü burada değerlendirdik“ diye konuştu.