Zeytinburnu’nda çalışmak öğrencilerden, iftar ve sahur belediyeden

24 saat açık kütüphanelerde kitap okuyup ders çalışan öğrenciler, iftar ve sahuru belediyenin ikramıyla yapıyor.

Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul’un 24 saat açık sayılı kütüphanelerinden Merkezefendi Şehir Kütüphanesi ve Seyyidnizam Kütüphanesi’nde sabaha kadar kitap okuyup ders çalışan öğrencilere iftar ve sahur ikramı yapıyor.

Kütüphanelerden iftar ve sahur bereketi

Okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmasını sağlamak ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçedeki kütüphaneleri 24 saat açık tutan Zeytinburnu Belediyesi, sabahın ilk ışıklarına kadar kütüphanelerde ders çalışıp sınava hazırlanan öğrencileri Ramazan’da da unutmadı. İftar ve sahur vaktinde etli pilav, çorba, ayran, ekmek, yumurta, kaşar, peynir, salam, zeytin, domates, salatalık, reçel ve meyve suyu gibi Ramazan’a uygun menülerle öğrencilere çeşitli ikramlar yapan belediye, kütüphaneleri bir an olsun boş bırakmayan öğrencileri iftar ve sahur sofrasında misafir ediyor. Bereket ve bolluk ayında yapılan bu ikramlardan en çok da Başakşehir, Üsküdar ve Beylikdüzü gibi çevre ilçelerden gelen öğrencilerin aileleri memnun kalıyor.

İftardan sonra öğrencileri bu kez yine belediyenin ikramı olan, çay, kahve ve limonata gibi sıcak ve soğuk meşrubatlar bekliyor. Sınırsız ikram edilen çay, kahve ve limonata eşliğinde sınavlarına hazırlanan öğrenciler durumdan memnun olacak ki haftanın 7 günü açık olan kütüphaneleri bir an olsun boş bırakmıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar kütüphanelerde ders çalışan öğrencilerin sahurdaki misafiri ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın oluyor. Özellikle sahur vakitlerinde her 2 kütüphaneyi de ziyaret eden Başkan Aydın, öğrencilerle hem sohbet edip hem de sahur yapıyor.

Ücretsiz fotokopi, internet ve dijital baskı

Kartlı üyelik sistemi ile işleyen kütüphanelerde gençlere yönelik hizmetler bununla da sınırlı kalmıyor. Öğrenciler, 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopiden yararlanabilirken kablosuz internetti de herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyor. Seminer ve söyleşilerin gerçekleştirildiği kütüphanelerde öğrenciler aynı zamanda birçok yazarla buluşma fırsatını da elde ediyor. Tüm bunların yanı sıra otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma araştırmalarını yapabilen öğrenciler dilediği takdirde 15 gün süreyle 2 adet ödünç kitap alabiliyor.