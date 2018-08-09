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09 Ağustos 2018 13:25

Zeytinburnu’nda deri fabrikasında yangın

Zeytinburnu’nda bir deri fabrikasında yangın çıktı.

Zeytinburnu’nda deri fabrikasında yangın

09 Ağustos 2018 13:25

4 katlı binanın çatısında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Demirelli 2 Sanayi Sitesi’nde deri üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı. 4 katlı binanın çatısından bir anda dumanlar yükselince çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçilerin binadan tahliyesinin ardından çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, daha sonra duman tahliyesi yaptı.



Fabrikada 3 sene önce de yangın çıktı


Binada işçi olarak çalışan ve yangının başladığı sırada mesaide olan Mesut Demir, “Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye hemen müdahale etti. Şartelleri kapattık ve binayı boşalttık komple. Mahsur kalan ve yaralı kimse yok, nasıl yandığından da bilgimiz yok. Deri fabrikasının ikinci yanışı. 3 sene önce bir daha yandı” dedi.




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