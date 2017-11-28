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28 Kasım 2017 08:57

Zeytinburnu’nda doğalgaz patlaması, paniğe neden oldu

Zeytinburnu’nda daha önceden boşaltılan binada meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe neden oldu.

Zeytinburnu’nda doğalgaz patlaması, paniğe neden oldu

28 Kasım 2017 08:57

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın, kimliği belirsiz kişiler tarafından doğalgaz borusunun kesilmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.


Olay, 07.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından doğalgaz borusunun kesilmesi üzerine patlama meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgaza müdahale etti. Doğalgaz borusu gaz kaçağına karşı yetkililer tarafından kapatıldı. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olması ile, olası bir facianın önüne geçildi.



“Yüksek bir sesle yataktan uyandım”


Sesi duyup sokağa çıktıklarını söyleyen Murat Batmaz, “Yüksek bir sesle yataktan uyandım. Evim arka tarafa bakıyor da oradan sesi yoğun bir şekilde alınca hemen binanın önüne çıktım. Şuradan doğalgazın patladığını gördüm. Ağacın kenarından sadece gaz şeklinde yukarıya doğru çıkıyordu. Durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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