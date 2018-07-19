Zeytinburnu’nda eski tekstil atölyesinde korkutan yangın

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Veli Efendi Hipodromu’nun yakınındaki eski bir tekstil atölyesinin bulunduğu metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, Fatih ilçelerinden ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin yanan binada soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.