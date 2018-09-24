Zeytinburnu'nda fabrika yangını

Zeytinburnu'nda demir kaplama fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, 07.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmazında bulunan 3 katlı fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden demir kaplama fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören gece bekçisi durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin yetersiz kalması nedeniyle çevrede bulunan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma işlemleri yapan ekipler duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenenler ambulanslarda ilk müdahalesi yapıldı. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.