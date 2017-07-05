’Her mahalleye bir yüzme havuzu’ hedefiyle yakın tarihte ilk 2 yüzme havuzunun temellerini atan Zeytinburnu Belediyesi, gençleri su sporlarına teşvik etmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla Beştelsiz ve Merkezefendi Mahalleleri’nde yaptırdığı 2 yüzme havuzunda sona yaklaştı. Yüzlerce gencin su sporlarında kendini geliştireceği Beştelsiz ve Merkezefendi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzları’nın inşaat çalışmalarına aralıksız devam eden yetkililer, her iki havuzu da bu yaz ortalarına kadar yetiştirmeyi planlıyor.

Çöl sıcaklarında serinleten haber

Ağustos ayında hizmete açılması planlanan Özgürlük Parkı’nın içindeki Beştelsiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 3 bin 86 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda 40 kişilik seyirci tribünü, duş kabinleri, kafeterya, revir, eğitmen odaları, dinlenme odaları ve yönetim ofisleri yer alacak. Beştelsiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun üstü ise seyir terası, yeşil alan ve otopark olarak kullanılacak. Yerin altına yapılacak 4 bin 374 metrekarelik inşaat alanına sahip Merkezefendi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ise gençlerin yüzme ve dalgıçlığa hazırlanacağı ikinci adres olacak. Merkezefendi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun hemen yanına da aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası ve yüzlerce çocuğun eğitim alacağı bilgi evi inşa edilecek.

Önümüzdeki yıl İBB işbirliğiyle Kazlıçeşme Mahallesi’ne inşa edilecek 2 bin 200 araçlık Büyük Otopark ve Spor Kompleksi’nin içine 2 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu daha yapacak olan Zeytinburnu Belediyesi, ilçeye 2 yılda toplam 4 yüzme havuzu kazandırmış olacak. 13 mahalleden oluşan Zeytinburnu’nda, her mahalleye bir yüzme havuzu yapılması hedefleniyor.