Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangın

Kısa sürede büyüyen yangında Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tüm binayı saran yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu Davutpaşa’da kumaş ve iplik fabrikasının bulunduğu 4 katlı binada sabah 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı ancak iş yerinde kullanılan tekstil malzemelerinin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Binada çalışan işçiler, hemen tahliye edildi. Olay yerine İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir çok belediye de su tankerleri göndererek itfaiye ekiplerine destek verdi. Binanın tüm katlarına yayılan yangın, itfaiyenin yoğun çabalarına rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Atölyelerde kullanılan yanıcı maddelerin yangının kısa sürede büyümesine neden olduğu belirtildi.

Çevrede çalışan esnaflar yangın anının anlattı

Davutpaşa’da bir başka fabrikada çalışan Serdar Barbar, "Yangın 5.45’de başladı. Elektrik aksamından çıktığı söyleniyor. Birden büyüdü. Biz de içerideydik. Hepimizi bir anda dışarı çıkardılar. Kısa sürede söner dedik ama büyüdü. İlk müdahaleyi çalışanlar etti ardından itfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.

Yanan binanın yanında bir diğer fabrikanın sahibi Ahmet Çelik ise, "Şu anda bizim fabrikada bir şey yok. İnşallah bir şey olmayacak. Nasıl çıktığına ilişkin bilgimiz yok. Bütün İstanbul itfaiyesi burada müdahale ediyorlar. Bekliyoruz dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.