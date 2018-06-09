İBB, İSPARK ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle, ZEYBİS çatısı altında hayata geçen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’yle Zeytinburnu’nda bisikletler trafiğe indi. Özellikle belirli saatlerde artan trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan İSBİKE, ilk yarım saat ücretsiz olacak.

Kişi başına düşen araç sayısının her geçen gün artış gösterdiği Zeytinburnu’nda, artan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla faaliyete geçen İSBİKE (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) Zeytinburnu’nda resmen hizmete başladı. Bisikletle yaşamaya çok daha önceden başlamış Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden örnek alınarak oluşturulan Bisiklet Kiralama Sistemi’nde yolcular, ilk yarım saat bisikleti ücretsiz kullanacak. Trafik akış hızı 30 kilometreye kadar düşen Zeytinburnu’nda, yaklaşık bir senedir Akıllı Bisiklet Sistemi’nin alt yapısını oluşturan İBB, İSPARK ve Zeytinburnu Belediyesi, İSBİKE ile ilçedeki trafik sorununu yüzde 40 oranında düşürmeyi hedefliyor.

İSBİKE nedir?

Artan trafik sorununa kalıcı bir çözüm bulmak, trafiği daha akıcı bir hale getirmek ve Amsterdam, Paris gibi örnek bir “Bisiklet Şehri” oluşturmak amacıyla başlatılan İSBİKE, ilçedeki trafik akışına destek veren kalıcı ve sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemidir.

İlk yarım saat ücretsiz

Düz bir arazi yapısına sahip olması sebebiyle bisikletle en uzak iki nokta arasındaki ulaşımın ortalama 10 dakika zaman aldığı Zeytinburnu’nda, yolcular İSBİKE bisikletlerini ilk yarım saat ücretsiz kullanabilecek.

Kiralama sistemi ile bisikleti yanlarında taşımak zorunda kalmayan yolcular, Zeytinburnu’nda cadde ve sokak aralarına yerleştirilen 41 adet istasyona bisikletlerini park edebilecek.

Sistem nasıl işliyor?

İSBİKE mobil, kredi kartı ve abonelik olmak üzere 3 farklı şekilde hizmet verecek. Bisiklet Kiralama Sistemi’ni kredi kartı ile kullanmak isteyen yolcuların kiralama Kiosk’undan “Bisiklet kirala” butonunu tıklayarak, öncelikle sisteme üye olmaları gerekiyor. Birkaç dakikalık kısa süreli işlemin ardından kredi kartı ile Kiosk üzerindeki adımlar bir biri ardına tamamlandıktan sonra sistemin verdiği “8 haneli şifre” kullanılarak bisiklet kiralanabilecek.

İSBİKE sistemine üye olmak isteyen yolcular, abone noktaları olarak hizmet verecek olan Belediye Hizmet Binası ve Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ne giderek abonelik sözleşmesini imzaladıktan sonra aldıkları abonman kartları ile istedikleri her Kiosk’tan bisiklet kiralayabilecek. Yolcular günlük, haftalık, aylık ya da yıllık abonelik işlemi yapabilecek. GPS teknoloji sayesinde takip edilen bisikletin tüm hareketleri merkezden izlenebilecek. Ayrıca sistem kiralanan bisikletin herhangi bir istasyona teslim edilip edilmediğini de takip edebilecek.

Ücret tarifesi ne kadar?

İlk yarım saatin ücretsiz olduğu İSBİKE’ta, standart ve yıllık üyeliğiniz varsa yani İSBİKE abone kartı sahibiyseniz ilk 30 dakika ücretsiz, 60 dk’ya kadar 2,5 TL, 60-120 dk. arası 4 TL, 120-180 dk. arası 6 TL, 3 saat ve üzeri kullanımda ise her saat 4 TL olarak ücretlendirilecek.

Kredi kartlı üyelikte ise 60 dk’ya kadar 3 TL, 60-120 dk. arası 5 TL, 120-180 dk. arası 7 TL, 3 saat ve üzeri kullanımda her saat 4 TL olarak ücretlendirilecek.

2 tekerlek ile ulaşım daha kolay

“ZEYBİS” ile yaklaşık iki ay önce bisikletli hayata merhaba diyen Zeytinburnu Belediyesi, İSBİKE sistemine abone olmadan trafikte şahsi bisikletlerini kullanmak isteyen yolculara da farklı bir alternatif sundu. Yoğun trafiğe takılmadan Zeytinburnu’nda ulaşımı şahsi bisikletiyle sağlamayı tercih eden yolcuların bisikleti yanlarında taşıma derdine son veren ZEYBİS, 2 tekerlek sürücülerinin park sorununu ortadan kaldırıyor. 300 metrede bir olacak şekilde cadde ve sokak aralarına yerleştirilen ZEYBİS bisiklet park istasyonları, İSBİKE haricinde şahsi bisikletini tercih eden yolculara park etme kolaylığı sağlayacak.

Yeni makam aracı görenleri hayrete düşürüyor

Yaklaşık iki ay önce hayata geçen ZEYBİS’in en büyük destekçisi ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın. Örnek teşkil etmesi amacıyla makam aracı yerine mümkün olduğunca bisiklete binmeyi tercih eden Başkan Aydın, 39 günde 300 kilometreyi aşmış durumda. Bisikletle ilçeyi karış karış gezen Başkan Aydın, 2 tekerlikli yeni makam aracıyla ilçeyi daha iyi gözlemlediğini söylüyor.

Otomobilleri daracık bir odaya benzeten Aydın, “Bisiklet öyle değil, başınızı kaldırıp yukarıya baktığınızda tepenizde sonsuz bir gök kubbe var. Adeta ufkunuz açılıyor. Sağlık açısından önemine değinecek olursak saymakla bitmez. Yaklaşık 2 aydır mümkün olduğunca bisiklet kullanıyorum. İnanın kendimi daha zinde hissediyorum. Sadece ben değil belediyedeki personel arkadaşlarım da 2 aydan beri bisiklet kullanıyor. Örnek olacağına inandığımız bu projenin Zeytinburnu’nu aşıp tüm İstanbul’a, ardından da tüm Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz. Bunun için ilk kıvılcımı Zeytinburnu’ndan biz yaktık” ifadelerini kullandı.

ZEYBİS kapsamında vatandaşlara bisiklet hediye eden Zeytinburnu Belediyesi, şu ana kadar yaklaşık bin adet bisikleti trafikle buluşturdu.