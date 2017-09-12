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12 Eylül 2017 09:14

Zeytinburnu’nda kültür sanat kursları kayıt dönemi başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen 2017-2018 Zeytinburnu Kültür ve Sanat Kursları kayıt dönemi başladı.

Zeytinburnu’nda kültür sanat kursları kayıt dönemi başladı

12 Eylül 2017 09:14


Her yıl binlerce öğrenciyi sanatla buluşturan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, bu yıl da geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla harekete geçti. Tiyatro, yazarlık, diksiyon, bağlama, gitar, ney, piyano, kanun, keman, kemençe, ritm, şan, halk oyunları, fotoğrafçılık, karikatür, kaligrafi, ebru, hüsn-i hat, minyatür, tezhip, temel resim, yağlı boya, rölyef, çömlek ve sosyal medya atölyelerinde bir yıl boyunca eğitim alacak olan gençler, kültür sanat kurslarında kendi yeteneklerini keşfetme fırsatını yakalayacak.



Öğrencilere yabancı dil desteği


Sanatla iç içe bir sezon geçirerek ve kendilerine yeni bir hobi edinecek öğrenciler, Osmanlı Türkçesinin yanı sıra aynı zamanda Arapça ve İngilizce kurslarında da yabancı dil seviyelerini ilerletme şansını elde edecek.


İlçede yaşayan gençlerin topluma kazandırılması, kötü alışkanlıklardan korunması ve kültür sanat faaliyetlerine yönlendirilmesi amacıyla öğrencileri eğiten uzman hocalar, gençleri eğitmekle kalmayıp gelecekte yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe eğilim göstermelerine de yardımcı oluyor.



Sertifikalı zanaat eğitimi


Katılımın ücretsiz olduğu kurslarda hüsn-i hat, minyatür, yağlı boya, tezhip ve ebru zanaatını öğrenen gençler, atölye çalışmaları sayesinde eserlerini sergileme fırsatını yakalarken, dönem sonunda kendilerine verilen sertifikaları almaya da hak kazanıyor.


Ön başvuruların 30 Eylül tarihine kadar geçerli olduğu Zeytinburnu Kültür ve Sanat Kursları’na kayıt yaptırmak isteyen 15 yaş üstü vatandaşların 0212-413-11-11-3608 numarasını arayarak kayıt hakkında bilgi almaları yeterli olacak.




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