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21 Ağustos 2018 09:20

Zeytinburnu’nda kurban bayramı coşkusu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Seyitnizam Camii’nde bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Zeytinburnu’nda kurban bayramı coşkusu

21 Ağustos 2018 09:20


Zeytinburnu’nda her bayram gelenek haline gelen bayramlaşma, Kurban Bayramı’nda da Seyitnizam Camii’nde gerçekleşti. Bayram namazını Seyitnizam Camii’de kılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, çıkışta vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Başkan Aydın, özellikle yaşlı vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilenirken, çocuklara bayram harçlığı vermeyi ihmal etmedi. Bayram namazı çıkışında vatandaşlara, içecek, kuru pasta ve bayram şekeri ikram edildi.


Bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Hemşehrilerimizle birlikte bayram namazını kılıp bayramlaştık. İlgi alaka çok güzel. Hemşehrilerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Güzel bir bayrama başlangıç yaptık inşallah bu güzellikle devam eder. İstanbul boşaldı diyoruz ama burası oldukça kalabalıktı. Zeytinburnu’nda artık klasiğe dönüştü Seyitnizam Camii’nde önce bayram namazı kılınır sonrada hemşehrilerimiz gelir çocuklarla beraber bayramlaşma tamamlanır. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.




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