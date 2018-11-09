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Zeytinburnu'nda miras kavgası yüzünden yeğenini vurdu

Zeytinburnu’nda miras yüzünden tartıştığı yeğenini bacağından vuran Ö.

Zeytinburnu'nda miras yüzünden tartıştığı yeğenini bacağından vuran Ö.A. polis ekiplerine teslim oldu. Silahla bacağından yaralanan Y.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olay, 58. Bulvar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A. ve yeğeni Y.A. arasında miras yüzünden önceki gün tartışma çıktı. Tarafların cadde üzerinde karşı karşıya gelmesi üzerine tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ö.A. belindeki silahı çıkararak yeğeni Y.A.'ya 3 el ateş etti. Olayın ardından elinde silahla uzaklaşan Ö.A., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.


Yaşanan olayı anlatan Veysi Özdemir, “En son gördüğümde adam yerdeydi. Amcası vurdu. Ambulans geldi. Elinde silahla aşağı doğru kaçtı. 3 el silah sesi duyduk. Bacağından vurulmuş” dedi.

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