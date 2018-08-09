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09 Ağustos 2018 12:30

Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde yangın

Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde yangın

09 Ağustos 2018 12:30

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Maltepe Demirelli 2 Sanayi Sitesi’nde deri üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatısını bir anda dumanlar sarınca çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Sanayi sitesinde çalışanlar kendi imkanları ile binayı boşaltırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binadan duman tahliyesi yapmaya başladı.


İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.




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