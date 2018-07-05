Zeytinburnu’nda Türk ve dünya mutfağı yarıştı

Türk ve dünya mutfağının lezzetlerinin tanıtıldığı yarışma renkli görüntülere sahne olurken, Uygur Türklerine ait Katkat pastasıyla Uygur Türkü asıllı Gülzühra Kemal yarışmanın birincisi oldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, Geleneksel yöresel yemek yarışmasıyla devam etti. Toplam 132 yarışmacı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleriyle yarışmada hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada Türk ve dünya lezzetleri tanıtıldı. Jüri üyeliğini ünlü Şef Cemil Demirkol, Şef Osman Ocak, Şef Muhsin Ertürk ve Gazeteci Yazar Ömer Ekinci yaptı. Jüri üyeleri yemekler hakkında bilgiler alarak yemekleri tattı. Jüri üyeleri, yemeklerin özgünlüğünden, yarışmacıların emeğine kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’da yarışmacılara hem başarılar diledi hem de hediyelerini takdim etti. Yarışma sonunda jüri oylamasıyla Uygur Türklerine ait Katkat pastasıyla Uygur Türkü asıllı Gülzühra Kemal birinci olarak altın kazandı.

“Burada bir araya gelmenin, birlik olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Yarışmada jüri üyeliği yapan Gazeteci yazar Ömer Ekinci” Öncelikle bizi her sene burada bir araya getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’a çok teşekkür ederim. Burada Merkezefendi gibi önemli manevi iklimimize önem katan, değer katan bir zatın huzurunda bütün aileler olarak buluşuyoruz. Onun için ben de kendimi bir Zeytinburnu ahalisi olarak şanslı hissediyorum. Dolayısıyla o anneler burada yeteneklerini sergiliyorlar ama aslında burada bir araya gelmenin, birlik olmanın mutluluğunun yaşıyoruz hep birlikte. Yoksa burada birinci, ikinci olmuş önemli değil, buradakilerin hepsi birinci o yüzden biz işin biraz keyfindeyiz. Yarışma formatından ziyade tanışıyoruz, konuşuyoruz, gönüllerimiz açıyoruz birbirimize. Çok mutluyum burada olmaktan” dedi.

Yarışmaya katılarak Birinci olan Gülzühre Kemal ise” Geçen yılda katılmıştım ve herkes pasta yapmıştı. Bu senede ben de bizim yöreye ait Katkat pastasını yaptım ve beğendiler. Ben birinci olacağımı düşünmemiştim. Çok mutluyum teşekkür ederim” diye konuştu.