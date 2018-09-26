Zeytinburnu'nun tüm başkanları bir araya geliyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin geçmiş dönem başkanları Muzaffer Çavuşoğlu, Hasan Yılmaz ve Adil Emecan'ın hayatları, siyasi kariyerleri ve belediyecilik alanlarında yaptıkları hizmetler, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

Geçmiş dönem belediye başkanları Muzaffer Çavuşoğlu, Hasan Yılmaz ve Adil Emecan'ın hayatını kitaplaştıran Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, bu farklı eserlerin tanıtımını tüm belediye başkanlarının katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirecek.

19 yıldır Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Murat Aydın, Zeytinburnu'na hizmet etmiş geçmiş dönem belediye başkanlarını unutmadıklarını belirterek, “Onlar Zeytinburnu'muzun geçmişinde ve hizmet hafızasında hep var olacaklar. Zeytinburnu'nda taş taş üstüne koymuş başkanlarımızı hatırlamak ve hatırlatmak bizim için vefa borcudur. Bu vesileyle her bir başkanımızı ayrı ayrı kitap haline getirdik.” dedi.

Bir zamanlar Zeytinburnu

Aylarca süren röportajlar, arşivlerden çıkan fotoğraflar ve içeriğindeki bilgilerle, Zeytinburnu'nun 35 sene öncesinden günümüze kadar ki gelişimine de rehber olma özelliğine sahip olan başkan kitapları, bu yönüyle önemli bir kaynak görevi de üstleniyor. 1984-1989 Yılları arasında belediye başkanlığı yapan Muzaffer Çavuşoğlu, 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hasan Yılmaz ve 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Adil Emecan'ın hayat hikayesinden başlayarak, Zeytinburnu'na hizmet ettikleri dönemdeki faaliyetlere kadar ayrıntılı bilgilere yer verilen kitaplarda zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç çektiren birçok hatırata yer verildi.

Başkanlar bir arada

26 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde tüm belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenecek etkinlikte kitapların tanıtımı gerçekleştirilecek.