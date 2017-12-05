Zihinsel Engelliler Mehteran Takımı’nın gösterisi nefes kesti

Mehteran takımının gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Engelliler Günü Özel Etkinliği kapsamında İstanbul Engelliler Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Mehteran Takımını engelli vatandaşlarıyla buluşturdu. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen mehteran gösterisi Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, Küçükçekmece Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Veysel Kaya, çok sayıda engelli vatandaş ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, mehteran gösterisinin ardından şiir okumaları ve türkülerle devam etti. Eslem Sulun adlı zihinsel engelli genç kızın ‘İstiklal Marşı’ ve ‘Anne’ adlı şiiri okuması dinleyicileri duygulandırdı. Öte yandan ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik eden engelliler, keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Bir gün de olsa bizlere faydası oluyor”

Etkinliğe her yıl keyif alarak katıldığını ifade eden Mehmetcan Akın, “Çok güzel bir etkinlik olacak, mehteran takımı ve Türk halk müziği konseri olacak. Bu tür organizasyonlar açısından çok önemli, bir gün de olsa bizlere çok faydası oluyor” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Merkezinde çalıştığını ifade eden Dilek Gümüş ise, “Güzel bir organizasyon düzenlendi. Kültür müdürlüğümüze ve Temel Başkanımıza teşekkür ederiz her zaman yanımızda oldukları için. Bugün mehteran yakımı işe güzel bir başlangıç olacak, sonrasında Yağmur Yalçın hanımın coşkusuyla engellilerimiz de coşacak” diye konuştu.

“Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından çok önemli bir organizasyon”

Zihinsel engelli oğlu ile mehteran gösterisi ve konseri dinlemeye gelen Nezahat Sayar ise, “Böyle bir organizasyon için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından çok güzel bir organizasyon. Çocuklarımız okuldan sonra sosyal olmak istiyor, bir yerlere gitmek istiyor bu bakımdan bu durumdan çok memnunuz. Geçen yılda katılmıştık bu etkinliğe, memnunuz keyif alıyoruz” ifadelerini kullandı.