Zinedine Zidane: “Herkes için en doğru an buydu”

Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli” dedi.

Real Madrid’de teknik direktörlük kariyerine 2015-2016 sezonunun ortasında başlayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane, İspanyol ekibinden istifa etti. Başkent ekibinin başında 149 maça çıkan Fransız teknik adam 105 galibiyet, 28 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Zidane, bu sezon takımının başında Liverpool’u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Düzenlenen basın toplantısında istifa kararını açıklayan Zidane, "Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu. Bu karar insanlara anlamsız gelebilir ama benim için durum böyle değil. Değişimin hemen gerçekleşmesi gerekiyordu. Hayatımın sonuna kadar Real Madrid’e yakın olacağım, bu kulüp bana her şeyi verdi” diye konuştu.