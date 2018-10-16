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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu kuraları, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Karşılaşmalar 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da oynanacak.


Eleme Turu kuraları çekildi. Bu turda, kupayı kazanan Akhisarspor'un yanı sıra ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yer almıyor. Bu 4 takım bir sonraki turda turnuvaya dahil olacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası'nda boy göstermiyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.



Ali Düşmez: “Bu turda bütün ligler mücadele ediyor”


Kura çekimi öncesinde Pazarspor Asbaşkanı Talat Günday söz alarak, ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Bunun üzerine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de konuyla ilgileneceklerini söyledi. Kura çekiminin başlamasının ardından konuşan Düşmez, “Bu turda tüm ligler mücadele ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Maddi manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz. İlk 3 turda 30 maçın canlı yayınlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İddaa programına dahil edilmesi de çok önemliydi. Bu turun centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Tüm takımlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Düşmez'in konuşmasının ardından kura çekimi başladı.


Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:



Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor


Kastamonuspor - Altay


Kayserispor - Pazarspor


Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor


Adana Demirspor - Dersim 62 Spor


Batman Petrol Spor - Kasımpaşa


Hatayspor - Fethiyespor


Bugsaşspor - Trabzonspor


Ankaragücü - Erbaaspor


Sivas Belediyespor - Denizlispor


Bandırmaspor - Van BŞB


Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor


Balıkesir Baltok - Pendikspor


Etimesgut Bld. - İstanbulspor


BB Erzurumspor - Keçiörengücü


Darıca GB - Kardemir Karabükspor


Göztepe - Çengelköy


Nazilli Bld. - Osmanlıspor


Antalyaspor - Yomraspor


Bodrumspor - DG Sivasspor


Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor


Şile Yıldızspor - Boluspor


Gençlerbirliği - Diyarbekirspor


Karagümrük - Afjet Afyonspor


Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor


Sarıyer - Çaykur Rizespor


Bursaspor - 1461 Trabzon


Gümüşhanespor - Giresunspor

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