Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu kuraları, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Karşılaşmalar 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da oynanacak.
Eleme Turu kuraları çekildi. Bu turda, kupayı kazanan Akhisarspor'un yanı sıra ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yer almıyor. Bu 4 takım bir sonraki turda turnuvaya dahil olacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası'nda boy göstermiyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ali Düşmez: “Bu turda bütün ligler mücadele ediyor”
Kura çekimi öncesinde Pazarspor Asbaşkanı Talat Günday söz alarak, ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Bunun üzerine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de konuyla ilgileneceklerini söyledi. Kura çekiminin başlamasının ardından konuşan Düşmez, “Bu turda tüm ligler mücadele ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Maddi manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz. İlk 3 turda 30 maçın canlı yayınlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İddaa programına dahil edilmesi de çok önemliydi. Bu turun centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Tüm takımlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Düşmez'in konuşmasının ardından kura çekimi başladı.
Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor - Altay
Kayserispor - Pazarspor
Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor
Adana Demirspor - Dersim 62 Spor
Batman Petrol Spor - Kasımpaşa
Hatayspor - Fethiyespor
Bugsaşspor - Trabzonspor
Ankaragücü - Erbaaspor
Sivas Belediyespor - Denizlispor
Bandırmaspor - Van BŞB
Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor
Balıkesir Baltok - Pendikspor
Etimesgut Bld. - İstanbulspor
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Darıca GB - Kardemir Karabükspor
Göztepe - Çengelköy
Nazilli Bld. - Osmanlıspor
Antalyaspor - Yomraspor
Bodrumspor - DG Sivasspor
Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor
Şile Yıldızspor - Boluspor
Gençlerbirliği - Diyarbekirspor
Karagümrük - Afjet Afyonspor
Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor
Sarıyer - Çaykur Rizespor
Bursaspor - 1461 Trabzon
Gümüşhanespor - Giresunspor