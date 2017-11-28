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28 Kasım 2017 15:33

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 4 - Grandmedical Manisaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 4 - Grandmedical Manisaspor: 0 (İlk yarı)

28 Kasım 2017 15:33

Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan Lens’in pasıyla içeri hareketlenen Oğuzhan’ın rakibini geçerek yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.


15. dakikada orta sahadan Medel’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens’in ceza sahası içine yerden ortaladığı topta Negredo’nun vuruşu ağlara gitti. 1-0


23. dakikada Orkan’ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasta topu önünde bulan Lens, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0


32. dakikada Medel’in kendi yarı sahasından sol kanada gönderdiği ara pasla topu önünde bulunan Orkan Çınar’ın ceza sahası içine girerek kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


42. dakikada altı pas üzerinden Negredo’nun verdiği pasta sol kanatta son çizgiye inen Oğuzhan’ın içeriye çevirdiği topta Lens, kale ağzında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Savranlar xx


Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Adriano xx, Lens xxx, Medel xxx, Oğuzhan xxx, Orkan xxx, Mustafa xx, Negredo xxx


Yedekler: Utku, Ersin, Babel, Atiba, Tolgay, Cenk, Alpay, Abdullah, Talisca


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Grandmedical Manisaspor: Emrullah xx, Ümit xx, Dimov xx, Mikic xx, Abdulkadir xx, Metin xx, Asım xx, İsmail xx, Sebaihi xx, Zahit xx, Perovic xx


Yedekler: Mehmet, Berkay, Alper, Ömer, Kağan, Hikmet, Bakaki


Teknik Direktör: Hamit Cihan


Goller: Negredo (dk. 15), Lens (dk. 23 ve dk. 42), Orkan (dk. 32) (Beşiktaş)




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