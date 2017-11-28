Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan Lens’in pasıyla içeri hareketlenen Oğuzhan’ın rakibini geçerek yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
15. dakikada orta sahadan Medel’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens’in ceza sahası içine yerden ortaladığı topta Negredo’nun vuruşu ağlara gitti. 1-0
23. dakikada Orkan’ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasta topu önünde bulan Lens, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
32. dakikada Medel’in kendi yarı sahasından sol kanada gönderdiği ara pasla topu önünde bulunan Orkan Çınar’ın ceza sahası içine girerek kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
42. dakikada altı pas üzerinden Negredo’nun verdiği pasta sol kanatta son çizgiye inen Oğuzhan’ın içeriye çevirdiği topta Lens, kale ağzında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Savranlar xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Adriano xx, Lens xxx, Medel xxx, Oğuzhan xxx, Orkan xxx, Mustafa xx, Negredo xxx
Yedekler: Utku, Ersin, Babel, Atiba, Tolgay, Cenk, Alpay, Abdullah, Talisca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Grandmedical Manisaspor: Emrullah xx, Ümit xx, Dimov xx, Mikic xx, Abdulkadir xx, Metin xx, Asım xx, İsmail xx, Sebaihi xx, Zahit xx, Perovic xx
Yedekler: Mehmet, Berkay, Alper, Ömer, Kağan, Hikmet, Bakaki
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Goller: Negredo (dk. 15), Lens (dk. 23 ve dk. 42), Orkan (dk. 32) (Beşiktaş)