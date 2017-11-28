Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 9 - G. Manisaspor: 0 (Maç Sonucu)

Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında G. Manisaspor’u 9-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Abdulkadir’in sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde kaleci Tolga Zengin, tek eliyle topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak İsmail’in önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
68. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Orkan’ın ceza sahasına gönderdiği topta Alvaro Negredo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0
71. dakikada Lens’in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tolgay’ın kalecinin üzerinden aşırttığı topu Jeremain Lens kale ağzında tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 6-0
79. dakikada sol kanattan çalımlarla gelen Lens, ceza alanına girmeden pası Negredo’ya verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top kalecinin kollarının altından filelere gitti. 7-0
85. dakikada sol kanattan Lens’in ceza alanına girmeden yaptığı ortada Negredo farkı 8’e çıkardı. 8-0
86. dakikada ceza alanının solunda topla buluşan Negredo’nun içeriye çevirdiği topta Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 9-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Savranlar xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Adriano xx (Alpay dk. 60 x), Lens xx, Medel xx (Medel dk. 76), Oğuzhan xx (Tolgay dk. 60 x), Orkan xx, Mustafa xx, Negredo xxx
Yedekler: Utku, Ersin, Babel, Atiba, Cenk, Talisca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
G. Manisaspor: Emrullah x, Ümit x, Dimov x, Mikic x (Ömer dk. 45 x), Abdulkadir x, Metin x (Berkay dk. 45 x), Asım x, İsmail x, Sebaihi x (Bakaki dk. 66), Zahit x, Perovic x
Yedekler: Mehmet, Alper, Kağan, Hikmet
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Goller: Negredo (dk. 15, dk. 68, dk. 79, dk. 85), Lens (dk. 23, dk. 42, dk. 71), Orkan (dk. 32), Mustafa (dk. 86) (Beşiktaş)
Sarı Kart: Tolgay (Beşiktaş)