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Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 4 - Afjet Afyonspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, Afjet Afyonspor'u konuk etti. TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afyonspor karşısında üstün bir oyunla maçı 4-0 kazanarak bir üst tura yükselen taraf oldu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Erkan Zengin ceza sahası dışından savunmanın arkasına aşırttı. Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda kaleci Bekir net pozisyonda gole izin vermedi.


24. dakikada İsmet'in pasıyla ceza sahası içine giren Sinan son çizgiye inip müsait pozisyondaki Enes'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.


26. dakikada İsmet'in soldan yaptığı ortada savunmanın arasından yükselen Aykut kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.


38. dakikada sol kanatta topla buluşan Youssef bekletmeden arka direkteki Erkan Zengin'i gördü. Tecrübeli futbolcu bekletmeden şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0


53. dakikada Erkan Zengin sağ kanatta rakibinden sıyrılıp arka direkteki Mehmet Batdal'a ortaladı. Bu futbolcu kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 2-0


72. dakikada Afyonspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmada topu kapan Erkan Zengin, rakip kaleye kadar meşin yuvarlakla ilerledi. 2 rakibinden sıyrılan tecrübeli futbolcu yerden vuruşuyla takımının 3. golünü kaydetti. 3-0


89. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Ramazan, Serdar'la yaptığı verkaç sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalıp vuruşunu yaptı ve maçın sonucunu ilan etti. 4-0



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Razaman Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay


Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu, Adil, Murat Türkkan, Fatih, Abdulhamit, Ufuk, Bilal Aziz, Selçuk (Gökay dk. 67), Youssef (Serdar dk. 76), Erkan Zenginx (Ramazan dk. 82), Mehmet Batdal


Yedekler: Ömer, Turgut Doğan, Burak, Sanharib


Teknik Direktör: Atılay Canel


Afjet Afyonspor: Bekir, Renato, Nazmi, Ali, İsmet, Mehmet Güven, Onur, Erdi (Timuçin dk. 60), Sinan (Ersel dk. 82 ?), Enes (Abdulkadir dk. 59), Aykut


Yedekler: Rybka, Türker, Mehmet Sedef, Mendy


Teknik Direktör: Sebahattin Akgül


Goller: Erkan Zengin (dk. 38 ve 72), Mehmet Batdal (dk. 53), Ramazan (dk. 89) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Mehmet Batdal, Murat Hocaoğlu (Fatih Karagümrük), İsmet, Renato (Afjet Afyonspor)

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