Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 21:20

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

29 Kasım 2017 21:20

Tur ilk maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Janssen, son çizgiye inerek ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Mehmet Ekici’yi gördü. Bu futbolcu uygun durumda topu üstten auta yolladı.


23. dakikada orta sahadan ceza sahası içine atılan topa Şener hareketlendi. Bu futbolcunun yerden pasına Alper Potuk vurdu. Sezer’e çarpan top ağlara gitti. 1-0


26. dakikada taç atışında topu kapan Janssen, 2 rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla düzgün bir vuruş meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0


45. dakikada Mehmet Ekici’yle verkaç yaparak ceza sahası içine giren ve son çizgiye inen Valbuena’nın ortasında ceza sahasında pozisyonda Hasan Ali kafayla topu filelere gönderdi. 3-0



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Abdullah Bora Özkara xx


Fenerbahçe: Erten xx, Şener xxx, Neto xx, Neustadter xx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Alper xxx, Oğuz Kaan xxx, Valbuena xxx, Mehmet Ekici xx, Janssen xxx


Yedekler: Volkan, Tarık, Isla, İsmail, Dirar, Giuliano, Skrtel, Ahmethan, Josef de Souza, Aatif


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Adana Demirspor: Kurtuluş x, Tolgahan x, Douhadji x, Erhan x, Sezer x, Yiğit x, Lalawele xx, Umut x, Tambe x, Abdülkadir x, Savaş xx


Yedekler: İsmail, Mustafa, Batuhan, Erkam, Can, Lingane, Mendy, Atabey


Teknik Direktör: Timuçin Bayazit


Goller: Alper Potuk (dk. 23), Janssen (dk. 26), Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Yiğit (Adana Demirspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç