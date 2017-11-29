Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Tur ilk maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Janssen, son çizgiye inerek ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Mehmet Ekici’yi gördü. Bu futbolcu uygun durumda topu üstten auta yolladı.
23. dakikada orta sahadan ceza sahası içine atılan topa Şener hareketlendi. Bu futbolcunun yerden pasına Alper Potuk vurdu. Sezer’e çarpan top ağlara gitti. 1-0
26. dakikada taç atışında topu kapan Janssen, 2 rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla düzgün bir vuruş meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
45. dakikada Mehmet Ekici’yle verkaç yaparak ceza sahası içine giren ve son çizgiye inen Valbuena’nın ortasında ceza sahasında pozisyonda Hasan Ali kafayla topu filelere gönderdi. 3-0
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Abdullah Bora Özkara xx
Fenerbahçe: Erten xx, Şener xxx, Neto xx, Neustadter xx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Alper xxx, Oğuz Kaan xxx, Valbuena xxx, Mehmet Ekici xx, Janssen xxx
Yedekler: Volkan, Tarık, Isla, İsmail, Dirar, Giuliano, Skrtel, Ahmethan, Josef de Souza, Aatif
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Adana Demirspor: Kurtuluş x, Tolgahan x, Douhadji x, Erhan x, Sezer x, Yiğit x, Lalawele xx, Umut x, Tambe x, Abdülkadir x, Savaş xx
Yedekler: İsmail, Mustafa, Batuhan, Erkam, Can, Lingane, Mendy, Atabey
Teknik Direktör: Timuçin Bayazit
Goller: Alper Potuk (dk. 23), Janssen (dk. 26), Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Yiğit (Adana Demirspor)