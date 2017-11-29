Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 6 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Tur ilk maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Mehmet Ekici’nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Janssen’in şutunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi.
51. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda op kaleciden döndü. Dönen topu Alper Potuk kafayla filelere gönderdi. 4-0
55. dakikada Janssen’in pasıyla hareketlenen Alper Potuk, topuk pasıyla Hasan Ali’yi gördü. Hasan Ali boş kaleye aşırtmak istedi ancak savunma kornere gönderdi.
55. dakikada kullanılan korner vuruşunda top son olarak Alper Potuk’un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.
59. dakikada Lalawele’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Sezer’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan çizgiye inen Valbuena’nın ceza sahasına ortasında Alper Potuk, topu ağlara gönderdi. 5-0
90. dakikada Ahmethan’ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle birlikte hakem penaltı noktasını gösterirken Douhadji kırmızı kart gördü. Ahmethan’ın vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti. 6-0
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Abdullah Bora Özkara xx
Fenerbahçe: Erten xx, Şener xxx, Neto xx, Neustadter xx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Alper xxx (Ahmethan dk. 68 xxx), Oğuz Kaan xxx, Valbuena xxx (Dirar dk. 68 xx), Mehmet Ekici xx (Aatif dk. 51 xx), Janssen xxx
Yedekler: Volkan, Tarık, Isla, İsmail, Giuliano, Skrtel, Josef de Souza
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Adana Demirspor: Kurtuluş x, Tolgahan x, Douhadji x, Erhan x, Sezer x, Yiğit x, Lalawele xx, Umut x (Lingane dk. 46 x), Tambe x, Abdülkadir x (Atabey dk. 76 x), Savaş x (Mendy dk. 56 x)
Yedekler: İsmail, Mustafa, Batuhan, Erkam, Can
Teknik Direktör: Timuçin Bayazit
Goller: Alper Potuk (dk. 23, 51 ve 66), Janssen (dk. 26), Hasan Ali (dk. 45), Ahmethan (dk. 90 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Douhadji (dk. 89) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Yiğit, Douhadji, Erhan, Mendy (Adana Demirspor)