Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanatta hareketlenen Linnes’in verdiği ara pasta topu önünde bulan Yasin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Tunay’ın verdiği ara pasta ceza sahası içinde müsait pozisyonda Ozan’ın yaptığı vuruş üstten auta gitti.
35. dakikada ceza alanı önünde Sinan’ın topuk pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx
Galatasaray: Carrasso xx, Tarık xx, Ahmet xx, Koray xx, Linnes xx, Donk xx, Selçuk xx, Yasin xx, Feghouli xx, Sinan xx, Eren xx
Yedekler: Batuhan, Emrah, Recep, Gökay, Barış, Ramazan, Sefa
Teknik Direktör: Igor Tudor
Sivas Belediyespor: Osman xx, Nuri xx, Uğur xx, Tunay xx, Seyid xx, Samet xx, Hakan xx, Ozan xx, Feyyaz xx, Hüseyin xx, Sinan xx
Yedekler: Serkan, Fatih, Ali, Yakup, Ahmet, Eren, Niyazi
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Gol: Yasin (dk. 4) (Galatasaray)
Sarı Kart: Ozan (Sivas Belesiyespor)