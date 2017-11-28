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28 Kasım 2017 21:20

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (İlk Yarı)

28 Kasım 2017 21:20

Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanatta hareketlenen Linnes’in verdiği ara pasta topu önünde bulan Yasin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Tunay’ın verdiği ara pasta ceza sahası içinde müsait pozisyonda Ozan’ın yaptığı vuruş üstten auta gitti.


35. dakikada ceza alanı önünde Sinan’ın topuk pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx


Galatasaray: Carrasso xx, Tarık xx, Ahmet xx, Koray xx, Linnes xx, Donk xx, Selçuk xx, Yasin xx, Feghouli xx, Sinan xx, Eren xx


Yedekler: Batuhan, Emrah, Recep, Gökay, Barış, Ramazan, Sefa


Teknik Direktör: Igor Tudor


Sivas Belediyespor: Osman xx, Nuri xx, Uğur xx, Tunay xx, Seyid xx, Samet xx, Hakan xx, Ozan xx, Feyyaz xx, Hüseyin xx, Sinan xx


Yedekler: Serkan, Fatih, Ali, Yakup, Ahmet, Eren, Niyazi


Teknik Direktör: Serdar Bozkurt


Gol: Yasin (dk. 4) (Galatasaray)


Sarı Kart: Ozan (Sivas Belesiyespor)




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