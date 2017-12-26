Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Bucaspor: 0 (İlk yarı)

Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Donk çok sert bir şut çekti, kaleci Hüseyin topu güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada Yasin’le verkaç yaparak ceza sahasına giren Selçuk İnan, topla buluştuğu anda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Uğurcan şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Tolga’nın ara pasında topla buluşmak isteyen Yasin ve Eren’in anlaşmazlığı sonucunda Galatasaray mutlak bir golden oldu.

41. dakikada Eren, Veli’den kaptığı topla ceza sahası içine girip bomboş pozisyondaki Sinan’ı gördü. Futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-0

43. dakikada Selçuk korneri paslaşarak kullandı ve Sinan Gümüş’e verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan x, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Galatasaray: Eray xx, Tarık x, Ahmet xx, Koray xxx, Latovlevici x, Donk xx, Yasin xx, Selçuk xxx, Tolga xxx, Sinan xx, Eren xx

Yedekler: Carrasso, Serdar, Linnes, Recep, Gökay, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bucaspor: Hüseyin xx, Ömer xx, Veli xx, Emre Özkan xx, Uğurcan xx, Emre Toraman xx, Abdullah x, Saruhan xx, Kerem xxx, İbrahim xx, İlyas xx

Yedekler: Kemal, Onur, Alpay, Burak, Enes, Sancar, Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Goller: Selçuk (dk. 14), Sinan (dk. 41 ve 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tarık (Galatasaray), Emre Özkan (Bucaspor)